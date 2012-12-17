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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۴

کریمی:

پیست اسکی چلگرد کوهرنگ نیازمند بارش برف است

پیست اسکی چلگرد کوهرنگ نیازمند بارش برف است

کوهرنگ - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار کوهرنگ گفت: پیست اسکی چلگرد کوهرنگ نیازمند بارش برف است و هم اکنون نمی توان آن را راه اندازی کرد.

اسکندر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برف کافی برای راه اندازی پیست اسکی چلگرد کوهرنگ  بر روی زمین انباشته نشده و درحال حاضر نمی توان این پیست را راه اندازی کرد.

وی ادامه داد: برف قابل توجه ای در این شهرستان در پی بارشهای اخیر بر روی کوهستانهای این شهرستان انباشته شده اما بر اساس استاندارها ارتفاع برف دراین پیست مناسب برای راه اندازی نیست.

وی ادامه داد:  پیست اسکی چلگرد کوهرنگ یکی از باسابقه و قدیمی ترین پیستهای اسکی کشور است.

معاون فرماندار کوهرنگ ادامه داد: هرساله مسافران و ورزشکاران داخلی و خارجی بسیاری برای استفاده از این پیست اسکی به شهرستان کوهرنگ سفر می کنند.

کوهرنگ در فاصله 80 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

کد مطلب 1768314

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