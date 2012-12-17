تجلیل از پنج چهره سینمایی در فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسیان دراین ارتباط گفت: از پنج سینماگر صاحب نام سینمای ایران در این دوره جشنواره با برپایی مراسم بزرگداشتی قدردانی می‌شود.

وی اسامی این افراد را به ترتیب جمشید مشایخی، پرویز شیخ طادی، مهری شیرازی، جهانگیر الماسی و نادر طالب زاده اعلام کرد.

عباسیان با اشاره به لزوم برگزاری باشکوه جشنواره فیلم فجر در میان جشن های خجسته پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: امیدواریم با همراهی و کمک همه دلسوزان فرهنگی و هنرمندان در جهت تقویت پیوندهای درونی خانواده سینما حرکت کنیم و فضایی را فراهم آوریم که با همگرایی و هم فکری قاطبه هنرمندان و مدیران فرهنگی و سینمایی به رشد، رونق، پویایی و اعتلای سینمای ایران منجر شود.