پژوهش محور اصلی و زیر بنای فعالیت های دانشگاه محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغازهفته پژوهش صبح دوشنبه جلسه علمی با موضوع اهمیت و جایگاه پژوهش با حضور پیروز مجتهدزاده پژوهشگر ارشد و مشاور پژوهشی دانشگاه سازمان ملل متحد، معاونین، استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان در محل این دانشگاه برگزار شد.

پیروز مجتهدزاده در این مراسم اظهارداشت: در کشورهایی که دموکراسی به معنی واقعی حاکم است دانشگاه های آن و نحوه تدریس استادان حول محور فعالیت های پژوهشی و تحقیقات استادان است و اساتید این دانشگاه ها نتایج حاصل از پژوهش های خود را، برای تدریس دانشجویان استفاده می کنند و فلسفه آموزش این دانشگاه ها بر تعدد نظرات، تحقیقات، متودولوژی مبتنی است.

وی افزود: اما متاسفانه در دانشگاه های کشور ما استادان کمتر به موضوعات پژوهش و تحقیقات اهمیت داده و به جای اینکه دانش و تحقیقات بدست آورده خود را برای دانشجویان آموزش دهند از کتاب استادان دیگر استفاده می کنند و این مهم نشات گرفته از آن است که در اکثر موارد پژوهش در سیستم آموزشی برخی دانشگاه های ما آن اصلیت زیر بنایی را ندارد.

مجتهدزاده تصریح کرد: پیشرفت هر جامعه ای را باید در پیشرفت کار علمی دانشگاه های آن کشور جستجو کرد، اگر دانشگاه با تحول و پیشرفت همراه نباشد جامعه هم مطلقا پیشرفت نخواهد داشت.

وی بیان کرد: دانشگاه مرکز اصلی دانش است و تفکر باید از دانشگاه ها ارائه و جامعه بر اساس این تفکر و اندیشه ها گسترش و توسعه یابد و از آنجا که تفکر در دانشگاه ها تولید می شود اگر در دانشگاهی فعالیت های پژوهشی نباشد نباید شاهد تولید فکر و دانش بود.

پژوهشگر گروه جغرافیای دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حضور در دانشگاه باید همراه با نوشتن رساله، کتاب و افزودن بر علم باشد، گفت: پژوهش کارکلیدی در دانشگاه ها است و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باید مبنای فعالیت های آموزشی خود را براساس انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی بنا نهاده و آنرا سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی در پایان عنوان کرد: فعالیت های پژوهشی در تمامی عرصه های اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، سیاسی و علمی می تواند کمبود ها و ضعف ها را بر طرف کرده و در پیشرفت و رسیدن به موفقیت های بزرگ ما را یاری کند به همین دلیل همه فعالان عرصه علم و آموزش، استادان و دانشجویان می بایست با پژوهش و پژوهشگری از طریق اختراع در علوم اجتماعی و اکتشاف در علوم انسانی بر دانش و اطلاعات خود افزوده و برای کشور و جامعه مفید باشند.