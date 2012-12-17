نمایشگاه "عکس های سفر "در گالری حوزه هنری فارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه ابراهیم حقیقی حدود 22 عکس از مجموعه " سفر اول" را برای نمایش به شیراز می آورد.

این مجموعه عکس های است که در بین سال های 1348 تا1352 در سفرهای دانشجویی توسط این هنرمند گرافیست و عکاس به صورت سیاه وسفید از ایران اسلامی گرفته شده است.

نمایشگاه " عکس های سفر" توسط حوزه هنری قارس با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی فارس ، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی فارس برگزار می شود.

ابراهیم حقیقی در سال 1328 در تهران متولد شده است.وی کارشناس ارشد معماری دانشکده هنرهای زیبا از دانشگاه تهران است.

حقیقی عضو انجمن بین المللی طراحان گرافیک، انجمن تصویرگران کتاب کودک و انجمن فیلمسازان مستند ایران است.

این هنرمند گرافیست و عکاس از سال 47 تاکنون طراح کتاب و مجلات گوناگون است و برای فیلم ها ،سریال ها و نمایش های مختلف صحنه را طراحی کرده و یا تیتراژ را ساخته است.