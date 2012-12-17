به گزارش خبرگزاری مهر ، سیدابوالحسن پورحسینی مزایای اجرای این طرح را تکریم اربابرجوع، بهبود تعامل اطلاعاتی با بیمهشدگان و کارفرمایان و کاهش مراجعات ایشان به شعب عنوان و تأکید کرد: افزایش سرعت و اعتبار اطلاعات، صحت محاسبات مطالبات بیمهای، کمک به جلوگیری از اشتباهات غیرعمدی و روانسازی شناسایی و کنترل اشتباهات از مهمترین ویژگیهای این خدمت است.
وی افزود: ارائه سرویسهای متمرکز بر مبنای اطلاعات موجود در شعب در دستور کار حوزه IT سازمان بوده و براساس تأکید مدیریت سازمان، دریافت لیست حقبیمه به صورت غیرحضوری و از طریق اینترنت باتوجه به اهمیت و گستردگی مخاطبین آن در اولویت اجرای طرح قرار گرفته است.
مدیر پروژههای ICT سازمان تأمیناجتماعی افزود: قبلاً این سرویس به صورت آنلاین تولید شده بود که به دلیل برخی موانع حقوقی درمورد اجرای طرح و عدم وجود مرکز داده و معماری مناسب به مرحله اجرا نرسید.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه با ایجاد بستر اولیه مناسب و همکاری و مساعدت بیدریغ معاونتهای فنی و درآمد، اداری و مالی، حقوقی و امور مجلس و اداراتکل استانها و روابطعمومی سازمان و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین این سرویس طراحی، تولید و آماده بهرهبرداری شده است.
مدیرکل دفتر راهبری سیستمها از پایلوت این طرح در 10 شعبه تأمیناجتماعی تهران خبر داد و گفت: استقبال کمنظیری از این طرح در شعب پایلوت انجام پذیرفته است، به طوری که فقط در آبان سالجاری 2300 کارگاه لیست ماهیانه خود را به صورت اینترنتی و غیرحضوری ارسال نمودهاند که امید داریم به زودی و با همکاری ادارهکل خدمات عمومی و رفاه سازمان و چاپ کارتشناسه کارفرمایان، سایر شعب کشور تحتپوشش اجرای سرویس فوق قرار گیرند.
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