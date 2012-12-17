پزشکان یک پر را از گردن کودک 7 ماهه بیرون آوردند

به گزارش خبرگزاری مهر، والدین یک دختر هفت ماهه با مشاهده برجسته شدن آرواره دخترشان به اندازه یک توپ گلف و چیزی شبیه یک جوش روی آن به بیمارستان مراجعه کردند.

پدر میا ویتینگتن اظهار داشت: در محل کارم بودم که همسرم تماس گرفت و گفت که روی گردن میا یک برجستگی مشاهده می کند و باید وی را به اورژانس منتقل کنیم.

پزشکان در آن زمان با تجویز آنتی بیوتیک آنها را مرخص کردند این درحالی است که مادربزرگ "میا" وی را بار دیگر به بیمارستان برد چرا که اعتقاد داشت روی یک برجستگی چیزی شبیه یک آکنه مشاهده می شود. اما در آن زمان این برجستگی اندازه نصف یک توپ گلف بود.

آرون ویتینگتن پدر "میا" یادآور شد: صبح روز بعد اندازه آن دو برابر شده بود چیزی شبیه آکنه روی آن مشاهده می شد.

پزشک میا، وی را در عصر همان روز معاینه کرد و به وجود یک نخ در قسمتی که تصور می شد یک آکنه باشد پی برد و پس از پوشیدن دستکشهایش یک پر 5 سانتیمتری سیاه از قسمت متورم شده گردن کودک بیرون آورد.

حتی درحال حاضر که این پر بیرون آمده، رنج این کودک به پایان نرسیده است.

پزشکان اظهار داشتند که این نقطه متورم شده دارای یک گره سخت است که اندازه 4 سانتیمتری دارد و این گره به خودی خود متلاشی نمی شود و نیاز به جراحی وجود دارد.

پزشکان اعتقاد دارند که این احتمال وجود دارد که "میا" این پر را قورت داده و یا آن را از طریق تنفس به داخل بدن خود فروبده است که ظاهرات از گردن وی داخل گونه یا گلو بیرون آمده است.