نگارش نمایشنامه «اینک آن زن گندمگون» به پایان رسید

میثم نبی داستاننویس و نمایشنامهنویس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «اینک آن زن گندمگون» نمایشنامهای اسطورهای است که در واقع اقتباسی از داستان آدم و حواست. این نمایشنامه داستان حوا به عنوان اولین مادر فرزندان روی زمین را روایت میکند که بعد از هزارههای مختلف دوباره روی زمین میآید.
وی افزود: داستان این نمایشنامه در واقع به این شکل است که حوا بعد از سالها در یک بازه زمانی نزدیک به عید، از خدا اجازه میگیرد و با وساطت فرشتهها به زمین برمیگردد. زمانی که او به زمین میآید، بشر دوران مدرن را طی میکند. بنابراین حوا با انسانهای مدرن روبرو میشود. این نمایشنامه رویکردی آیینی و سنتی دارد.
این نویسنده در ادامه گفت: در این کار از فرهنگها، آداب و رسوم هم گفتهایم و کلیت نمایشنامه یک ساختار قصه در قصه دارد. در حال حاضر نگارش نمایشنامه به پایان رسیده است، اما هنوز تصمیم قطعی درباره آن نگرفتهام. شاید آن را برای یکی از جشنوارهها در نظر بگیرم و شاید هم آن را در کنار دیگر نمایشنامههایم در قالب یک مجموعه به چاپ برسانم. چون بعد از «روایت عقل سرخ» که پیش از این چاپ شده است، نمایشنامههایی دارم که هنوز برای چاپشان اقدامی نکردهام.
نظر شما