پژوهش از شاخص های اصلی توسعه است

ایرج کار خایی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته پژوهش با بیان اینکه فعالیت در عرصه تحقیقاتی و پژوهشی بسیار مهم و اساسی است، افزود: پژوهش فرآیند رسیدن به راه حل های قابل اطمینان از طریق گرد آوری، تحلیل و تفسیر به گونه ای برنامه ریزی شده و نظام مند است.

وی همچنین با بیان اینکه قدرت و استقبال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم موثر است، اضافه کرد: افرادی که در این مسیر گام بر می دارند به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم خدمت می کنند.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان با اشاره به این مطلب که بسیاری از موفقیت ها در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه از جمله صنایع، کشاورزی و خدمات به گسترش فعالیت‌های پژوهشی بستگی دارد، اظهار داشت: پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می‌آید.

کارخایی پژوهش را موجب افزایش دانش دانست و عنوان کرد: بدون انجام پژوهش، امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود.

کار خایی با تاکید بر اینکه یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش است، گفت: اصولاً پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش است.

وی، افزایش دانش، کشف کاربرد تازه دانش کهن، درآمد، پیشرفت جامعه و حل مسائله و تضاد جامعه را از مهمترین کارکرد های پژوهش برشمرد و گفت: با فعالیت در این عرصه می توان به بسیاری از نیازها و خواسته های افراد جامعه پاسخ داد.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان در خاتمه کار تحقیقاتی و پژوهشی را بسیار ارزشمند و ضروری دانست و اظهار داشت: فعالیت در این زمینه موجب می شود راه حل های بهتر و بیشتری برای مسائل و مشکلات جوامع پیشنهاد داد.