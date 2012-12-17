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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۱

چشمه پارک استخر فرخ شهر جوشان شد

چشمه پارک استخر فرخ شهر جوشان شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: چشمه بزرگ پارک استخر شهر فرخشهر بعد از ماهها خشک بودن دوباره جوشان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چشمه پارک استخر فرخشهر یکی از چشمه های بزرگ چهار محال و بختیاری است که در جنوب شهرفرخشهر قرار دارد.

این چشمه  به دلیل خشکسالی و بارش کم نزولات آسمانی، مدت بسیار زیادی بود که خشک شده بود.

در اثر بارشهای اخیر در این استان این چشمه یکباره جوشان شده و هم اکنون آب بسیار قابل توجه ای از دهانه چشمه بیرون می آید.

این چشمه سالانه گرشگران زیادی را به شهر فرخشهر در استان چهار محال و بختیاری می کشاند و موجب رونق شهر شده است.
 
فرخ شهر یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است که در مسیر راه شهرکرد - اصفهان قرار دارد وسومین شهر این استان از لحاظ جمعیتی است.
 

کد مطلب 1768334

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