زندگی ماشینی اصلی ترین چالش کلان شهرهای دنیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی افزود: تبعات و مشکلات ترافیک در شهرهای غرب آسیا که در گذار از مرحله اقتصاد سنتی و صنعت مبتنی به نیروی کار هستند، بیشتر است.

وی اظهار کرد: اساس توسعه و پیشترفت اقتصادی و اجتماعی کشورها دارا بودن حمل و نقل مطلوب است و هیچ کشوری بدون داشتن حمل و نقل کارآمد به سمت اقتصاد پایدار حرکت نخواهد کرد.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: در حال حاضر مسائل و مشکلات ناشی ار زندگی ماشینی از اصلی ترین موضوعات چالشی در کلان شهرهای دنیاست که با حرکت از شهر خودرو محور به سمت شهر انسان محور باید برای آن چاره اندیشی شود.

وی اظهار کرد: تبادل اطلاعات و انتقال تجارب و دست آوردهای کشورهای موفق دنیا در حوزه ترافیک می تواند در بهبود ترافیک بسیار موثر واقع شده و مورد استفاده قرار گیرد.

تشکری هاشمی تصریح کرد: کشورهای شرق آسیا در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی با محوریت حمل و نقل ریلی پیشرفت های چشمگیری داشته اند و مساله ترافیک در شهرها ایشان به بهترین روش کنترل و ساماندهی کرده اند.

وی اضافه کرد: اما در مقابل در کشورهای غرب آسیا هنوز حمل و نقل شهرها متکی بر وسایل نقلیه شخصی بوده و به همین دلیل است که شاهد معضل ترافیک در شهرهای بزرگ این کشورها هستیم.

معاون شهردار تهران تاکید کرد: تقریباً همه کشورهای جهان به این نتیجه رسیده اند که باید به سمت توسعه حمل و نقل عمومی پیش رفت، همانطور که طی چند سال اخیر در تهران گام های موثری در جهت استفاده بیشتر از وسایل نقلیه عمومی برداشته ایم.

وی گفت: از جمله این گام های تاثیرگذار، راه اندازی و گسترش سامانه اتوبوس های تندرو (BRT)، توسعه شبکه مترو و فرهنگ سازی در حوزه آموزش ترافیک به منظور افزایش استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که در این چند سال اخیر حمل و نقل عمومی توسعه نیافته بود، با توجه به تعداد بالای خودروهایی که روزانه در تهران پلاک گذاری شده و روانه معابر شهری می شوند، حتماً تا به حال تهران به یک پارکینگ بزرگ تبدیل شده بود.