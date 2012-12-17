۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۰

استقبال باشکوه مردم بوشهر از شش شهید گمنام

بوشهر - خبرگزاری مهر: شش شهید گمنام دوران دفاع مقدس با استقبال باشکوه مردم وارد استان بوشهرشدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حضور پرشور مردم بوشهر مقابل فرودگاه بین‌المللی این شهر در کنار دیگر مسئولان استان جلوه از شور و اشتیاق مردم این شهر به شهدا را داشت. مردمی که از لحظات آغازین صبح در انتظار ورود این شهدا بودند و با فرود هواپیما اشک چشمان همه آنها را فرا گرفت.

مردم و مسئولان استان بوشهر با برگزاری مراسمی باشکوه این شهدا را از باند فرودگاه تا پاویون تششیع کردند و مراسم اصلی نیز فردا در بوشهر برگزار خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در این آئین استقبال باشکوه مردم بوشهر از شهدای گمنام را بیانگر ولایت‌مداری و حرکت در مسیر شهدا دانست و اظهار داشت:  تکریم شهدا تکریم و تجلیل از آرمان‌ها آنان است.

آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری میزبانی از شهدای گمنام را افتخاری برای استان عنوان کرد و اضافه کرد: این میزبانی روزی باشکوه و مهم برای استان بوشهر است و در تاریخ استان ماندگار خواهد بود.

وی با بیان اینکه باید در عمل و گفتار و خدمت به مردم راه شهدا را ادامه دهیم، افزود: رهروی راه شهدا وظیفه ماست و باید تلاش کنیم همواره در مسیر شهدا گام برداریم.

امام جمعه بوشهر حضور گسترده در مراسم استقبال از شهدای گمنام را نشان از بصیرت مردم بوشهر دانست و بیان داشت: پیام شهدا در طول تاریخ دفاع از نظام اسلامی با فدا کردن جان خود بوده است.   

وی به افتخارات استان بوشهر در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این حضور پرشور نشان از معرفت و بصیرت مردم این دیار است که تاریخی تابناک در عرصه دفاع مقدس دارند.

این شهدا به حسینیه عاشقان ثارالله منتقل و مراسمی در این محل برگزار خواهد شد.

همچنین این شهدا امروز از مراکز مختلف از جمله دانشگاه‌های آزاد، علوم پزشکی، خلیج فارس، استانداری و اداره کل اطلاعات منتقل شده و در هر کدام از این مکان‌ها مراسم خاصی برگزار خواهد شد.

دو شهید به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی منتقل می‌شود، دو شهید نیر در کنگان به خاک سپرده خواهند شد و دو شهید نیز در جزیره فارسی در محدوده آب‌های استان بوشهر خاکسپاری خواهند شد.

این شهدا مربوط به عملیات والفجر هشت و فاو هستند که پنج نفر از آنها با سن بین 18 تا 23 سال از شهدای قرارگاه نوح هستند و در عملیات دریایی به شهادت رسیده‌اند.

برنامه وداع با شهدا دوشنبه شب در حسینه عاشقان ثارالله توسط سپاه امام صادق (ع) با حضور مسئولان و مردم شهیدپرور برگزار می‌شود.

استاندار بوشهر روز گذشته از تعطیلی مدارس و ادارات استان به استثنای بانک‌ها، آتش‌نشانی و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در روز سه‌شنبه خبر داده بود.

