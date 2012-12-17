استقبال باشکوه مردم بوشهر از شش شهید گمنام

به گزارش خبرنگار مهر، حضور پرشور مردم بوشهر مقابل فرودگاه بین‌المللی این شهر در کنار دیگر مسئولان استان جلوه از شور و اشتیاق مردم این شهر به شهدا را داشت. مردمی که از لحظات آغازین صبح در انتظار ورود این شهدا بودند و با فرود هواپیما اشک چشمان همه آنها را فرا گرفت.

مردم و مسئولان استان بوشهر با برگزاری مراسمی باشکوه این شهدا را از باند فرودگاه تا پاویون تششیع کردند و مراسم اصلی نیز فردا در بوشهر برگزار خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در این آئین استقبال باشکوه مردم بوشهر از شهدای گمنام را بیانگر ولایت‌مداری و حرکت در مسیر شهدا دانست و اظهار داشت: تکریم شهدا تکریم و تجلیل از آرمان‌ها آنان است.

آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری میزبانی از شهدای گمنام را افتخاری برای استان عنوان کرد و اضافه کرد: این میزبانی روزی باشکوه و مهم برای استان بوشهر است و در تاریخ استان ماندگار خواهد بود.

وی با بیان اینکه باید در عمل و گفتار و خدمت به مردم راه شهدا را ادامه دهیم، افزود: رهروی راه شهدا وظیفه ماست و باید تلاش کنیم همواره در مسیر شهدا گام برداریم.

امام جمعه بوشهر حضور گسترده در مراسم استقبال از شهدای گمنام را نشان از بصیرت مردم بوشهر دانست و بیان داشت: پیام شهدا در طول تاریخ دفاع از نظام اسلامی با فدا کردن جان خود بوده است.

وی به افتخارات استان بوشهر در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این حضور پرشور نشان از معرفت و بصیرت مردم این دیار است که تاریخی تابناک در عرصه دفاع مقدس دارند.

این شهدا به حسینیه عاشقان ثارالله منتقل و مراسمی در این محل برگزار خواهد شد.

همچنین این شهدا امروز از مراکز مختلف از جمله دانشگاه‌های آزاد، علوم پزشکی، خلیج فارس، استانداری و اداره کل اطلاعات منتقل شده و در هر کدام از این مکان‌ها مراسم خاصی برگزار خواهد شد.

دو شهید به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی منتقل می‌شود، دو شهید نیر در کنگان به خاک سپرده خواهند شد و دو شهید نیز در جزیره فارسی در محدوده آب‌های استان بوشهر خاکسپاری خواهند شد.

این شهدا مربوط به عملیات والفجر هشت و فاو هستند که پنج نفر از آنها با سن بین 18 تا 23 سال از شهدای قرارگاه نوح هستند و در عملیات دریایی به شهادت رسیده‌اند.

برنامه وداع با شهدا دوشنبه شب در حسینه عاشقان ثارالله توسط سپاه امام صادق (ع) با حضور مسئولان و مردم شهیدپرور برگزار می‌شود.

استاندار بوشهر روز گذشته از تعطیلی مدارس و ادارات استان به استثنای بانک‌ها، آتش‌نشانی و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در روز سه‌شنبه خبر داده بود.