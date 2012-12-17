75 میلیارد ریال اعتبار به بخش راه و شهرسازی شیروان اختصاص یافت

عبدالصمد صفرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از محل اعتبارات سفر رهبری به خراسان شمالی 75 میلیارد ریال اعتبار به راه و شهرسازی شهرستان شیروان اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه این میزان اعتبار، 10 پروژه از مجموع 44 پروژه مصوب شهرستان شیروان را شامل می شود، افزود: پروژه های مصوب سفر رهبری باید حداکثر ظرف مدت سه سال و به صورت صد در صدی به اتمام برسد.

صفرنژاد با اعلام اینکه جهت احداث راه روستاهای باغ به دده خان و راه روستای برزلان هرکدام مبلغ پنج میلیارد ریال و احداث راه های روستایی حلوا چشمه به سنجد و قلهک به سرداب نیز هر کدام مبلغ هشت میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است،

صریح کرد: جهت احداث راه روستایی حصار مبلغ شش میلیارد ریال و راه روستایی رباط به حسن آباد نیز مبلغ سه میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

نماینده عالی دولت در شهرستان شیروان از اختصاص مبلغ 30 میلیارد ریال به بیمارستان 218 تختخوابی در حال ساخت این شهرستان خبر داد و گفت: در حال حاضر این بیمارستان 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با تزریق این مبلغ روند تکمیل آن بهبود خواهد یافت.

فرماندار شهرستان شیروان در پایان اظهار داشت: در جریان سفر مقام معظم رهبری به شهرستان شیروان تعداد 44 پروژه با اعتباری بالغ بر 240 میلیارد ریال برای این شهرستان به تصویب رسید.

مقام معظم رهبری 19 مهر ماه سال جاری برای انجام سفری هشت روزه وارد خراسان شمالی شدند و در مدت حضور در این استان علاوه بر بجنورد، با مردم شهرستان های اسفراین و شیروان نیز دیدار داشتند.