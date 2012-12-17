ثبت نام 25.5 میلیون ایرانی در برنامه پزشک خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد شریعتی گفت: برنامه پزشک خانواده در استان هایی که افتتاح شده به مرحله خدمت دهی رسیده است.

وی افزود: در استانهای فارس، مازندران خدمت شروع شده و در استانهای تهران و سیستان و بلوچستان هم این برنامه بزودی به سطح خدمت رسانی می رسد. همچنین در استانهای هرمزگان و قزوین آمادگی برای افتتاح برنامه وجود دارد.

شریعتی ادامه داد: ملزومات برنامه را از دولت خواسته ایم و امیدداریم در سال آینده این ملزومات تامین شود.

وی با اشاره به پخش مصاحبه رئیس جمهور از صدا و سیما گفت: دکتر احمدی نژاد در این مصاحبه یکی از اولویتهای برنامه های دولت را برنامه پزشک خانوده دانست. این برنامه مصوبه دولت و مجلس است و حتما دولت در بودجه حمایت از این برنامه را لحاظ می کند.