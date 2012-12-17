دو رقیب در حزب سارکوزی برای تعیین رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24، فرانسوا فیون 58 ساله و ژان فرانسیس کوپه 48 ساله دو تن از رهبران ارشد حزب او ام پی که پیشتر درباره انتخاب رهبری این حزب اختلاف پیدا کرده بودند، توافق خود را برای برگزاری انتخابات مجدد در این زمینه اعلام کردند.

این رای گیری قرار است ماه سپتامبر برگزار شود و گفته می شود که این انتخابات و توافقات اخیر می تواند به اختلافات در این حزب دست راستی در فرانسه پایان دهد.

فیون و کوپه

بیش از هفت ماه پس از شکست نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری سابق فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری، حزب وی در آستانه فرو پاشی قرار داشت. این فروپاشی به دلیل اختلافات شدید بین فرانسوا فیون نخست وزیر سابق این کشور و کوپه، بروز کرده بود.

کوپه ماه گذشته در انتخابات درون حزبی برای بدست گرفتن رهبری این حزب پیروز شده بود اما فیون حاضر به پذیرش این شکست نشد و قرار است ماه سپتامبر بار دیگر انتخابات برگزار شود.