اجرای فاز نخست عملیات نصب تابلوی هدایت مسیر در بندر بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر توسلی صبح دوشنبه در آئین آغاز عملیات نصب تابلو هدایت مسیر در بوشهر اظهار داشت: شهرداری بندر بوشهر با تمام توان و ظرفیت در راستای گسترش فرهنگ ترافیک در بین شهروندان اهتمام دارد.
وی از آغاز انجام نصب فاز اول تابلو هدایت مسیر در شهر بوشهر خبر داد و افزود: فاز نخست این طرح توسط اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری بوشهر به پایان رسیده است.
رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری بوشهر با بیان اینکه این پروژه طی دو فاز اجرایی میشود، بیان کرد: گروه مشاورین راههای طلایی البرز کار مطالعات این طرح را انجام داده و فاز نخست این طرح هم اکنون در خیابانهای شهید قرنی، آزادی، شهدای دریایی، نیروگاه، آیتالله طالقانی و رئیسعلی دلواری اجرایی شده است.
توسلی از اعتبار 180 میلیون تومانی فاز اول این طرح خبر داد گفت: بر اساس برآوردهای انجام گرفته، هزینه خرید تابلو ها، اجرای فونداسیون و نصب آنها در فاز نخست حدود 8/1 میلیارد ریال است.
وی اذعان داشت: هزینه اجرای این پروژه از محل اعتبارات استانی جرائم راهنمایی و رانندگی تامین شده که طی قرارداد 8952 مورخ 5/4/91 توسط شرکت آذرآیدین اجرا شده است.
توسلی در تشریح اهمیت این طرح یادآور شد: تابلوهای هدایت مسیر به منظور راهنمایی رانندگان در مسیرهای بزرگراهی و معابر اصلی و فرعی در محلهای ورودی و خروجیها و یا بهصورت پیش آگاهی قبل از رسیدن به محل خروجی و ورودی نصب میشود.
وی گفت: این تابلوها نقش بسیار مهمی در تامین ایمنی و هدایت شهروندان در دسترسی به مسیرهای مورد نظر دارد.
رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری بوشهر بیان کرد: گسترش فرهنگ ترافیک و ایجاد محیطی ایمن برای شهروندان از مهمترین اولویتهای مسئولان است و در این راستا اهتمام ویژهای داریم.
نظر شما