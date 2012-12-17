به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر امسال نیز مانند سی دوره قبل از چهره های مختلف که در شاخه های مختلف سینما فعالیت می کنند، تجلیل می کند. این مراسم تجلیل عمدتا درافتتاحیه جشنواره فجر برگزار می‌شود اما هنوز درباره چگونگی برگزاری آن صحبت نشده است.

امسال در کنار تجلیل از دو کارگردان از بازیگرانی چون جمشید مشایخی و جهانگیر الماسی نیزقدردانی خواهد شد. نادر طالب زاده نویسنده، کارگردان، تئوریسین و تهیه کننده سینما و پرویز شیخ طادی نویسنده، کارگردان و طراح صحنه و لباس از دو کارگردان دیگر در این جمع هستند. همچنین عنوان مهری شیرازی طراح گریم نیز در این گروه دیده می شود. البته این ترکیب در سالهای گذشته متنوع تر بوده است. به طوریکه از تمام شاخه های سینما در آن افراد مختلف دیده می شد.

آنچه در ادامه می‌آید شرحی است بر سوابق چهره‌هایی که در جشنواره‌ سی‌ام آیین بزرگداشت‌شان برگزار خواهد شد:

جمشید مشایخی

جمشید مشایخی متولد 1313،دارای تحصیلات ناتمام در رشته تئاتراست. وی سال 1336 به استخدام اداره تازه تأسیس هنرهای دراماتیک درآمد و به عنوان بازیگر کار خود را در برنامه نمایشی کانال سوم غیر دولتی آغاز کرد و با ایفای نقش در فیلم کوتاه"جلد مار" هژیر داریوش به همراه فخری خوروش جلوی دوربین رفت. در واقع کار حرفه ای خود را از سال 1349 به طور رسمی شروع کرد.

از جمله نقش آفرینهای وی در سینما می توان به "گاو"، "قیصر"، "کمال الملک"، "حانه عنکبوت"، "تفنگدار"، "گلهای داوودی"، "پدربزرگ"، "طلسم"، "ملاقات"، "تحفه ها"، "روز واقعه"، "کاغذ بی خط"، "خانه ای روی آب"، "یک بوس کوچولو"، "سیزده 59"، "جرم"، "چک" و... اشاره کرد.

عمده فعالیتهای وی در سینما همکاری با کارگردانانی چون داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی، مرحوم علی حاتمی، بهمن فرمان آرا و ناصر تقوایی است که از فیلمسازان شهیر سینمای ایران محسوب می شوند. همچنین وی در تئاتر نیز فعالیتهای متعددی داشته است. مشایخی پیش از این در گروه نمایش "پازارگاد" به مدیریت مرحوم حمید سمندریان بوده و همچنین پس از انقلاب در نمایش "شب روی سنگفرش خیس" کاری از هادی مرزبان در دهه 70 بازی کرده است. البته قرار بوده وی در اجرای مجدد این کار در سال 91 نیز با مرزبان همکاری داشته باشد که به دلیل کسالت این امر محقق نمی شود.

وی همچنین در مجموعه تلویزیونی به یاد ماندنی و تاریخی "هزاردستان" مرحوم علی حاتمی نیز حضور داشته است. جمشید مشایخی در ششمین دوره همایش چهره های مندگار در بخش فرهنگ و هنر منتخب شد.

مهری شیرازی

مهری شیرازی در سال 1338 در تهران متولد شد. او بعد از بیست و پنج سال خدمت در زمینه گریم از سازمان صدا و سیما بازنشسته شد و به فعالیت در سینما مشغول شد و در جشن صد سالگی سینما برنده تندیس بهترین چهره پردازی برای فیلم "زیر پوست شهر" (رخشان بنی اعتماد) و در ششمین جشن سینمای ایران برنده جایزه بهترین چهره پردازی برای فیلم "زندان زنان" (منیژه حکمت) شد.

نمایی از فیلم "ضد گلوله" که طراح گریم ان مهری شیرازی است

وی همچنین در اولین جشن سینمای آزاد ایران جایزه‌ای برای فیلم "طلوع تاریک" (ابراهیم شیبانی) در رشته بهترین چهره پردازی دریافت کرد. شیرازی علاوه بر فعالیت حرفه ای به تدریس در هنرسرای گریم، دانشگاه سوره اصفهان و آموزشگاه های آزاد مشغول است.

وی در فیلم های "بانوی اردیبهشت"، "دوزن"، "زیر پوست شهر"، "زندان زنان"، " نیمه پنهان"، شب یلدا"، "واکنش پنجم"، "شمعی در باد"، "کافه ستاره"، "رویای خیس"، "چه کسی امیر را کشت"، "میم مثل مادر"، "سه زن"، "عصر روز دهم"، " سنپطرزبورگ"، "بهد ازظهر سگی"، "گشت ارشاد"، "ضدگلوله" و... همکاری داشته است.

عمده فعالیتهای وی در سینما همکاری با کارگردانان زن سینمای ایران همچون رخشان بنی اعتماد، پوران در خشنده، منیژه حکمت و تهمینه میلانی است. شیرازی همچنین تا کنون در دوره های مختلف جشن خانه سینما برای چهره پردازی فیلم های "کافه ستاره"، "شمعی در باد"، "زیر پوست شهر" و "زندان زنان" نامزد دریافت جایزه شده است.

جهانگیر الماسی

جهانگیر الماسی متولد 1334 تهران، فارغ‌التحصیل شیمی از دبیرستان جندی شاپور و کارشناسی ارشد رشته حقوق و روابط بین الملل است. وی فعالیت هنری خود را در تئاتر از سال 1348 در اهواز آغاز کرد و با بازی در فیلم "ریشه در خون" به کارگردانی سیروس الوند وارد سینما شد.

الماسی در کنار فعالیت هنری خود در سینما، تئاتر و تلویزیون به عنوان منتقد هنری و نویسنده در زمینه های تحقیق در فلسفه هنر شرقی و تاریخ مذهب در مطبوعات دارای تجاربی است. تدریس در دانشگاه ها و مدارس، عضویت در کمیته های انتخاب فیلم فجر، کمیته انتخاب انجمن جوانان ایرانی و انجمن فیلم داخلی جوانان، عضو کمیته انتخاب جشنواره دو سالانه میراث ایرانی و داوری در جشنواره یونیکا 1994 و ... از دیگر فعالیت های وی به شمار می آید.

وی تا کنون در فیلم های "دایناسور"، "پشت پرده مه"، "ساغر"، "عشق گمشده"، "بانی چاو"، "هبوط"، "نقش عشق"، "نارو نی"، "سرزمین آرزوها"، "ویزا"، "شیح کژدم" و... به ایفای نقش پرداخته است. الماسی تا کنون برای فیلم های "عشق گمشده"، "بانی چاو"، "نارو نی" و "ویزا" از جشنواره فجر نامزد دریافت جایزه بوده است. همچنین برای بازی در فیلم "پشت پرده مه" در جشنواره فجر تجلیل شده است.

الماسی قرار است اولین فیلم سینمایی خود را باعنوان "رنج سرمستی" به تهیه کنندگی محمد نشاز جلوی دوربین ببرد. البته وی سالها است که تصمیم دارد فیلمی را کارگردانی کند. اما هنوز این امر محقق نشده است. باید یادآور شویم که الماسی از سینماگران نزدیم به دولت دهم است.

پرویز شیخ طادی

پرویز شیخ طادی متولد 1340 آبادان است. وی فعالیت هنری را در حوزه هنری تبلیغات اسلامی آغاز کرد. وی از سال 70 فعالیت خود را در سینما با طراحی صحنه فیلم های "وصل نیکان" در سینما آغاز کرده است. همچنین شیخ طادی در پروژه هایی همچون "روبان قرمز"، "توفان شن"، "برج مینو"، ""دکل"، " بوی پیراهن یوسف" و... طراحی حصنه و لباس را برعهده داشته است.

وی از سال 77 کارگردانی در سینمای ایران را آغاز کرد. از جمله فعالیت های او در این حوزه می توان به "سرزمین پدربزرگ"، "دفتری از آسمان"، "پشت پرده مه"، "سینه سرخ"، "سومین روز پس از مرگ"، "دایناسور"، "شکارچی شنبه" و "روزهای زندگی" اشاره کرد.

فیلم "دایناسور" به کارگردانی پرویز شیخ طادی به دلیل مشکلات ممیزی تا کنون امکان اکران عمومی پیدا نکرده است. همچنین فیلم "شکارچی شنیه" نیز به دلیل پرداختن به موضوع صهیونیسم در مجامع بین المللی هم مطرح شد. فیلم "روزهای زندگی" آخرین ساخته شیخ طادی نیز در جشنواره فجر سال گذشته جوایز متعددی را از آن خود کرد.

نادر طالب زاده

نادر طالب‌زاده متولد ۱۳۳۲ تهران است. وی تهیه‌کننده، مجری برنامه‌های تلویزیونی، فبلمساز و روزنامه‌نگار است. طالب‌زاده دارای مدرک کارشناسی ادبیات انگلیسی از دانشگاه راندولف میکن و کارشناسی ارشد کارگردانی سینما از دانشگاه کلمبیا است. وی فعالیت هنری را از ۱۳۵۹ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ساخت فیلم‌های مستند آغاز کرد. از دیگر فعالیت‌های او می‌توان به تدریس در مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی و مدیریت مرکز تحقیقات و مطالعات سینمایی در معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد.

طالب زاده همچنین ساخت فیلم های سینمایی "مسیح" و "بشارت منجی" را تا کنون برعهده داشته است. از جمله فعالیت های مهم وی در حوزه سینما به ساخت آثار مستند جنگی بر می گردد. از آثار وی در این حوزه می توان به "والعصر"، "خنجر و شقایق"، "شمارش معکوس"، "آمریکا، اخرین اشتباه"، "میهمان کلمبیا"، "ما آنجا بودیم" و... اشاره کرد. وی همچنین دبیری جشنواره فیلم عمار را برعهده دارد. طالب زاده تئوریسین سینما محسوب می شود و در برنامه ها و نشست های سینمایی به عنوان کارشناس حضور می یابد.

وی همچنین در جشن خانه سینما و جشنواره فیلم فجر برای آثار سینمایی "بشارت منجی" و "مسیح" نامزد دریافت جایزه شده است.