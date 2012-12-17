انفجار مهیب در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی/ادعای اسکای نیوز درباره انفجار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ، صبح امروز یک انفجار قوی در جنوب لبنان در نزدیکی مرزهای این کشور با فلسطین اشغالی رخ داد.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز اعلام کرد: این انفجار در منطقه وادی الرزقه میان دو شهرک الضهیره و طیر حرفا رخ داده و علت آن مشخص نیست.

خبرگزاری لبنان همچنین در خبری دیگر، از بازداشت 117 متهم به دست داشتن در اقدامات مجرمانه از سوی نیروهای امنیتی لبنان خبر داد.



این در حالی است که شبکه اسکای نیوز مدعی شده است این انفجار در یک انبار مهمات متعلق به حزب الله رخ داده است.



