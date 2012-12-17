  1. بین الملل
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۴

تحولات لبنان/

انفجار مهیب در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی/ادعای اسکای نیوز درباره انفجار

انفجار مهیب در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی/ادعای اسکای نیوز درباره انفجار

منابع آگاه در لبنان صبح امروز از شنیده شدن صدای یک انفجار قوی در مرزهای این کشور با فلسطین اشغالی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ، صبح امروز یک انفجار قوی در جنوب لبنان در نزدیکی مرزهای این کشور با فلسطین اشغالی رخ داد.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز اعلام کرد: این انفجار در منطقه وادی الرزقه میان دو شهرک الضهیره و طیر حرفا رخ داده و علت آن مشخص نیست.

خبرگزاری لبنان همچنین در خبری دیگر، از بازداشت 117 متهم به دست داشتن در اقدامات مجرمانه از سوی نیروهای امنیتی لبنان خبر داد.

این در حالی است که شبکه اسکای نیوز مدعی شده است این انفجار در یک انبار مهمات متعلق به حزب الله رخ داده است.

 

کد مطلب 1768351

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها