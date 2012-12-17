صلاحی: پژوهشگری فرزند پرسشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صبح امروز دوشنبه 27 آذر با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در آرشیو ملی ایران برگزار شد.

علی اکبر صفی‌پور، معاون پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ابتدای این برنامه با ارایه گزارشی از روند ارسال آثار به جشنواره هفته پژوهش این سازمان گفت: در سومین جشنواره هفته پژوهش هزار و 200 عنوان کتاب مورد داوری قرار گرفت. همچنین 60 پایان نامه که در یک سال گذشته تقدیر شده است بررسی شد.

به گفته دبیر علمی این جشنواره 32 نفر از کارکنان بخش اسناد و 27 نفر از پژوهشگران حوزه کتابخانه ملی با ارسال اثر در این جشنواره مشارکت داشته‌اند.

صفی پور همچنین از انتشار فصلنامه نامه ایران و اسلام خبر داد و گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 15 سال به دنبال انتشار این فصلنامه بود که خوشبختانه امسال محقق شد.

معاون پژوهشی سازمان اسناد در پایان سخنانش به چاپ 40 عنوان کتاب با همکاری این معاونت در 1.5 سال گذشته خبر داد و گفت: بیش از 50 عنوان کتاب هم در نوبت چاپ قرار دارد.

در ادامه این برنامه اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به اهمیت پژوهش در برانگیختن حس پرسشگری گفت: این تحقیق و پژوهش در دین ما جایگاه ویژه‌ای دارد تا آ‌نجا که قبل از تقلید بر تحقیق تاکید شده است.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از آ‌نچه که امروز در مبانی نظری ما وجود دارد مبتنی بر اندیشه، تفکر و جهان بینی غربی است. ما نیازمند مدل آینده نگاری اسلامی - ایرانی خودمان هستیم. اگر در یک محیط فرهنگی که قرار است فعالیت و تلاش در آن مبتنی بر اندیشه‌های دینی و جهان بینی اسلامی باشد، نیازمند تدوین اصول علمی جهان بنی اسلامی - ایرانی هستیم.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور، سپس به نقل خاطره‌ای از مرحوم پرفسور محمود حسابی پرداخت و گفت: یکی از هم اتاقی‌های دکتر حسابی نقل می‌کرد که انیشتین از او پرسیده بود می‌دانی چرا برای پرفسور حسابی این میزان ارزش قائل هستم؟ برای اینکه او از کشوری ‌آمده که زمانی که پدران ما بالای درخت زندگی می‌کردند آن کشور تمدن داشته است.

صلاحی سازمان متبوعش را یک پل ارتباطی بین پژوهشگران و استادان دانشگاه و بدنه جامعه دانست و در ادامه به ارایه گزارشی از حضور فعالان حوزه پژوهش این سازمان در مجامع علمی داخلی و خارجی پرداخت.

به گفته وی در یک سال گذشته 35 نفر از کارکنان این سازمان با ارایه مقالاتی که بسیاری از آنها پذیرفته شده است در مجامع علمی که در 20 کشور جهان برپا شده حضور فعال داشته‌اند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی افزود: 65 نفر از پژوهشگران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در 45 محفل علمی داخلی هم شرکت کرده‌اند و از مجموع 52 مقاله‌ای که ارایه داده‌اند 36 مقاله در مجلات علمی و پژوهشی پذیرفته و چاپ شده است.

وی یادآور شد:‌ در یک سال گذشته 13 همایش در حوزه سند، 4 همایش در حوزه کتابداری، ‌یک همایش در حوزه ایران شناسی و اسلام شناسی و سه همایش در حوزه تدوین سند، 7 نشست تخصصی و 6 نشست نقد و بررسی کتاب در این سازمان برگزار شده است.

صلاحی با اشاره به انتشار مستمر دو فصلنامه علمی و پژوهشی، یکی در حوزه کتاب و یکی در حوزه سند از چاپ دو فصلنامه دیگر یکی در حوزه تاریخ شفاهی و دیگری در حوزه سند در فصل زمستان امسال خبر داد.

در ادامه این برنامه صادق آیینه‌وند، استاد دانشگاه در سخنانی با اشاره به تلاش ایرانیان در صدور تمدن ایرانی- اسلامی به ممالک مختلف گفت: تمدن‌سازی ایرانیان بعد از بروز اسلام دوچندان شده است؛ تمدن ایرانی- اسلامی معنوی‌ترین و سازگارترین تمدن با همه مسایل مربوط به انسان حتی محیط زیست است.

آیینه وند در ادامه نکاتی بر اهمیت پیروی از سیره پیامبر (ص) گفت و از کتاب سیره پیامبر (ص) در زمینه متون کهن تاریخی که توسط سپهری ترجمه و اخیراً در ایران منتشر شده است، به عنوان متقن‌ترین کتاب در حوزه سیره پیامبر (ص) نام برد.