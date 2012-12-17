افزایش رشته های ورزشی نیروهای مسلح/ استفاده سربازان از اماکن ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر،سردارسید حمید صدرالسادات رئیس سازمان وظیفه عمومی با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به مسئولیت هیئت ورزشی سربازان نیروهای مسلح و هماهنگی های انجام شده با ستاد کل نیروهای مسلح، هر سال مسابقات ورزشی سربازان نیروهای مسلح را در رشته های مختلف برگزار می کنیم و قصد داریم هر سال رشته های ورزشی این مسابقات را افزایش دهیم. این در حالی است که سال گذشته این مسابقات در 6 رشته و امسال با هماهنگی های انجام شده در 9 رشته ورزشی برگزار می شود.

وی با توجه به جمعیت سربازان نیروهای مسلح و نقشی که ورزش می تواند در سلامتی جسمی و روح هر فرد داشته باشد گفت: برگزاری مسابقات ورزشی یک امتیاز ویژه برای ورزشکاران است چرا که همزمان با انجام فعالیت در ورزش مورد علاقه خود، نیروهای مسلح نیز از ظرفیت آنها برای تامین امنیت کشور استفاده می کند.

سردار صدر السادات انجام مسابقات ورزشی به صورت اختصاصی برای سربازان را تاکنون در نیروهای مسلح بی سابقه دانست و اظهار داشت : از امسال تمامی سازمان های نیروهای مسلح از قبیل ارتش ،سپاه ،نیروی انتظامی و وزارت دفاع این مسابقات را به صورت اختصاصی در بخش های مختلف برای سربازان خود برگزار می کنند.

رئیس هیئت ورزشی سربازان نیروهای مسلح با اشاره به هماهنگی های انجام شده با هیئت های مختلف ورزشی و رئیس تربیت بدنی نیروهای مسلح به منظور فراهم کردن فضای بهتر و مناسبتر برای ورزش سربازان تصریح کرد: با تلاش های انجام شده سربازان می توانند از اماکن ورزشی و سایر امکانات نیروهای مسلح استفاده کنند.

سردار صدر السادات استفاده تخصصی از سربازان در رشته های مختلف ورزشی را بخشی از اقدام کلی انجام شده در راستای تدابیر فرمانده معظم کل قوا دانست و افزود: طبق تدابیر ایشان باید از تجربه، توان،ظرفیت های علمی، پژوهشی و تخصص جوانان در دوران خدمت سربازی استفاده شود که مسئولیت برنامه ریزی در این زمینه با ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان های مرتبط است و در این زمینه برنامه ریزی های خوبی انجام شده است.

رئیس سازمان وظیفه عمومی با بیان اینکه در هیئت ورزشی سربازان نیروهای مسلح تلاش داریم که ورزش برای سربازان را تا رده های پایین نیروهای مسلح گسترش دهیم گفت: مسابقات ورزشی ابتدا به صورت شهرستانی ،استانی و سپس در سطح ملی و نیروهای مسلح برگزار می شود و به دلیل اینکه این امر کار بزرگی است تحقق آن نیاز به زمان نیاز دارد.

رئیس هیئت ورزشی سربازان نیروهای مسلح با اشاره به اینکه شاید امکان ورزشکار کردن همه سربازان در مدت خدمت سربازی وجود نداشته باشد خاطر نشان کرد:سربازانی که تخصص ، تجربه و ظرفیت ورزش در رشته های مختلف را دارند با برنامه ریزی های انجام شده می توانند در طول خدمت سربازی به ورزش خود ادامه دهند.