شکار سه اسکن ایگل در سالهای اخیر/ خط تولید اسکن ایگل راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی در حاشیه همایش جغرافیا، امنیت، دفاع و توسعه پایدار خلیج فارس در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بر خلاف آنچه برخی رسانه ها تبلیغ کردند وزارت دفاع آمریکا پس از 5 روز تایید کرد که هواپیمای بدون سرنشین اسکن ایگل مربوط به آنان است.

وی افزود: تا کنون درخواستی برای بازپس گیری این هواپیمای بدون سرنشین از سوی آمریکایی ها ارائه نشده است.

سردار فدوی با اعلام این خبر که پهباد اسکن ایگل سومین پهپاد آمریکایی از این نوع است که توسط جمهوری اسلامی ایران شکار می شود، تصریح کرد: در سالهای قبل ما 2 پهپاد دیگر از نوع اسکن ایگل را شکار و تمامی اطلاعات آن را رمزگشایی کرده ایم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با تاکید بر اینکه مدتهای زیادی است پهپاد اسکن ایگل در نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بکار گرفته می شود، گفت: هم اکنون خط تولید هواپیمای بدون سرنشین اسکن ایگل در داخل کشور راه اندازی شده است و نمونه های تولیدی آن در حال انجام عملیات است.

وی خاطر نشان کرد: هواپیمای بدون سرنشین اسکن ایگل دارای تکنولوژی بالایی است که قادر است 30 ساعت بدون توقف پرواز کند. این هواپیمای بدون سرنشین رکورد پروازها را با یک و نیم میلیون ساعت پرواز شکسته است.