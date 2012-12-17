نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت به کرمان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی چهارشنبه هفته جاری وارد کرمان شده و از شهرستان های کهنوج، ریگان، فهرج و قلعه گنج بازدید می کند.

از جمله برنامه های سفر دو روزه آیت الله سلیمانی به کرمان می توان به دیدار مردمی در مسجد جامع اهل سنت ریگان، شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان ریگان، فهرج و قلعه گنج، دیدار مردمی در رشمک شهرستان قلعه گنج و همچنین دیدار با طلاب، منتخبان و فرهنگیان کهنوج در حوزه علمیه اشاره کرد.

همچنین نماز ظهر و عصر روز چهارشنبه مسجد تشیع ریگان به امامت آیت الله سلیمانی برگزار خواهد شد.