ضرورتی برای برگزاری نمایشگاه پژوهش در کرمانشاه احساس نشد

نریمان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ساله در استان کرمانشاه به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاهی از دستاورده های جوانان کرمانشاهی به مدت یک هفته در محل نمایشگاه های بین الملی پارک شاهد برگزار می شود اما امسال ضرورت برگزاری این نمایشگاه احساس نشد.

وی درباره عدم ضرورت برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش در سال جاری گفت: در شهریور ماه سال جاری جشنواره علم تا عمل در کرمانشاه برگزار شد و دستاوردهای استان نیزدر آن به نمایش گذاشته شد که بنابراین امر دیگر ضرورتی برای برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش احساس نمی شود.

محمدی تکراری شدن دستاوردها و اطلاعات علمی و پژوهشی استان را ازدیگر دلایل عدم برگزاری نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش در استان کرمانشاه عنوان کرد.

وی ادامه داد: سایر برنامه های هفته پژوهش که هر ساله در استان برگزارمی شود به قوت خود باقی است و دانشگاه رازی کرمانشاه در سال جاری به عنوان دبیر ستاد برگزاری هفته پژوهش در استان انتخاب شده است.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه گفت: دانشگاه های استان هر یک به صورت جداگانه از پژوهشگران نمونه خود تجلیل خواهند کرد.





