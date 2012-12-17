هدفمندسازی یارانه ها از اقدامات اساسی دولت دهم است

به گزارش خبرنگار مهر ، سعید برقی صبح امروز در نشست بررسی مسائل و مشکلات روستای علیخواجه شهرستان بناب اظهار داشت: اجرای این طرح از ضروریات جراحی اقتصادی کشور بود که با شجاعت و شهامت دولت دهم اجرا شد.

وی افزود: در هرحال باید طرح هدفمندسازی یارانه ها اجرا می شد ، بنابراین اگر پرداخت نقدی یارانه ها اتفاق نمی افتاد، قشر ضعیف جامعه نمی توانستند به زندگی روزمره خود ادامه دهند.

فرماندار بناب همچنین با بیان اینکه هدفمندسازی یارانه ها موجب ایجاد تورم در کشور نشده است، اظهار کرد: انصاف نیست که دلیل پدید آمدن گرانی ها را فقط به اجرای هدفمندسازی یارانه ها ربط داد، بلکه مقوله تورم علت های مهم تری دارد.

برقی با انتقاد از کسانی که اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها را موجب افزایش تورم و تزریق نقدینگی به جامعه قلمداد و تبلیغ می کنند، گفت: پرداخت یارانه نقدی با شرایط فعلی را نمایندگان مجلس تصویب کرده اند وگرنه نظر دولت این بود که یارانه نقدی را فقط به خوشه ها و دهک های پایین جامعه پرداخت کند.