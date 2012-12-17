حضور یک بازیکن لیگ برترفوتبال در تمرینات فجر/برگزاری بازی حذفی با "سایپای شمال" در شیراز

محمد عاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در صورت توافق طرفین و مناسب بودن شرایط در روزهای آتی و پیش از پایان مهلت نقل و انتقلات لیگ برترفوتبال این بازیکن با فجر شهید سپاسی شیراز قرار داد می بندد.

وی تصریح کرد: بازیکنان فجر شهید سپاسی شیراز در تعطیلات نیم فصل تمرینات مناسبی را پشت سر گذاشته اند و با اضافه شدن سه بازیکن تیم ملی جوانان به نام های محمد علی فرامرزی، حسین فاضلی ، فرشید اسماعیلی و نیز با حضور محمد انصاری، مسلم فیروزآبادی در تیم ، به طورحتم در دور برگشت مسابقات لیگ برتر شاهد کسب نتایج مطلوبی توسط تیم فجر شهید سپاسی شیراز خواهیم بود.

برگزاری بازی حذفی با "سایپای شمال" در شیراز

سرپرست تیم فوتیال فجر شهید سپاسی شیراز همچنین بیان کرد: با انجام مراسم قرعه کشی ،فجر شهید سپاسی شیراز میزبان برگزاری بازی حذفی باتیم فوتبال "سایپای شمال" شد که این مسابقه روز پنج شنبه در ورزشگاه شهد دستغیب شیراز برگزار می شود.

عاری تاکید کرد: بازیکنان برای برگزاری این بازی از آمادگی لازم برخوردار هستند تا با کسب نتیجه مطلوب در این مسابقه خود را برای اولین بازی دور برگشت لیگ برتر فوتبال در مقابل ذوب آهن در اصفهان آماده کنند.

وی همچنین یادآور شد: بازی فجر شهید سپاسی شیراز با تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه حافظیه برگزار می شود و در مورد برگزاری سایر مسابقات لیگ برتر در این ورزشگاه نیر هفته جاری جلسه ای توسط باشگاه فجر با مسئولان ورزش و جوانان فارس و هیئت فوتبال استان گذاشته می شود.