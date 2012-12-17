فراخوان اعزام به خدمت مشمولان فارغ التحصیل دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد تمامی مشمولان فارغ‌التحصیل دانشگاهی که تاریخ اعزام آنان دوم دی ماه امسال است موظفند در ساعت و محلی که توسط این سازمان در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکزآموزش نیروهای مسلح اعلام شده حضور یابند.

گفتنی است ،آن دسته از مشمولانی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ معرفی نامه مشمولان به مراکزآموزش نیروهای مسلح نشده اند ، می توانند به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) مراجعه ونسبت به دریافت برگ مذکور اقدام و بر اساس اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

لازم به ذکر است عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده غیبت محسوب می شود.

همچنین تاکید می شود،مشمولان اوراق مربوط به اعزام (برگ آماده به خدمت، برگ واکسیناسیون، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکزآموزش نیروهای مسلح و سایر مدارک موردنیاز ازجمله شناسنامه، کارت ملی، و....) را هنگام مراجعه به محل اعزام، به همراه داشته باشند.



