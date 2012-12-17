جلوگیری از حفر چاه برای صیانت از منابع آبی/ اصلاح شبکه آب علی آباد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر امور آب شهرستان گنبد، مینودشت و گالیکش صبح دوشنبه در جلسه شورای منابع آب شهرستان گفت: اجرای ممنوعیت حفر چاه کشاورزی در استان، به منظور صیانت از منابع آبی استان و جلوگیری از وارد شدن خسارت جدی به این منابع لازم و ضروری است.
جواد تیموری عنوان کرد: مردم استان گلستان به عنوان صاحبان اصلی منابع حیاتی آب زیرزمینی با بهره برداری اصولی و بهینه و عدم حفر چاه غیر مجاز می توانند نقش مهمی در حفاظت از این منابع را دارا باشند.
وی تصریح کرد: منابع آب، سرمایه ای ملی و محدود است که به همه نسل ها تعلق داشته و باید در حفظ و نگهداری از آن تلاش بیشتری شود، بنابراین لازم است مطابق با قانون توزیع عادلانه آب و آئین نامه اجرایی آن استفاده از منابع آب زیر زمینی از طریق حفر هر نوع چاه، قنات و توسعه چشمه در هر منطقه با اجازه و موافقت وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای و امورات تابعه آن باید انجام شود.
انجام فعالیت های پژوهشی در مسیر حفظ وصیانت از شعائر اسلامی
فرماندار علی آبادکتول گفت : فعالیت های پژوهشی باید در مسیر حفظ و صیانت از شعائر اسلامی و ارزشهای دینی حرکت کند.
علی اکبرکی پور در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری واحد علی آبادکتول با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر نقش تحقیق و تعمق در فتح سرزمین های تازه فکری ، بر حرکت فعالیت های پژوهشی در مسیر حفظ و صیانت از شعائر اسلامی و ارزشهای دینی تاکید کرد و گفت : متاسفانه امروز شاهدیم که چگونه فعالیت های پژوهشی دانشمندان اسلامی با تغییر نگرش فرهنگی آنها همراه است .
فرماندار علی آبادکتول با اشاره به این مطلب که بیشترین آسیب به مبانی فرهنگی و اعتقادی جهان اسلام به بهانه تولید علم به کشورهای اسلامی و در حال توسعه وارد شده است ، به تشریح نقش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تبیین ارزشهای دینی ، اسلامی و انسانی پرداخت و افزود: اگر پژوهش با دیدگاههای اسلامی تطابق نیابد چه بسا موجب ترویج فرهنگ غرب و نفوذ اندیشه های انحرافی و ضد دینی در اذهان پژوهشگران و محققان ما خواهد شد.
هاشمی بر لزوم حمایت نمایندگان از طرح های آبفا تاکید کرد.
صابری نماینده مردم آزادشهر در مجلس شورا ی سلامی گفت: امروز جای تشکر از دولت دهم دارد که رئیس جمهور با حضور در مناطق، مشکلات را خوب شناسایی کرد و امروز آثارش را در اقصی نقاط استان مشاهده می کنیم.
وی با اشاره به عملکرد بخش کیفی آب و نمونه برداری برای آزمایشات گفت: 9 هزار و 485 مورد آزمایش انجام شده که نشان می دهد کیفیت آب شرب شهرستان در حد استاندارد است.
دستگیری اعضای یک باند زورگیری در گرگان
عباس پوریانی گفت : اعضای این باند که از اتباع بیگانه هستند در شهر گرگان اقدام به چندین فقره سرقت و زورگیری کرده بودند که با تلاش ماموران نیرو ی انتظامی دستگیری شدند.
وی افزود : اعضای این باند سه نفره ، هم اکنون با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر می برند.
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