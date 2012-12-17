جلوگیری از حفر چاه برای صیانت از منابع آبی/ اصلاح شبکه آب علی آباد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر امور آب شهرستان گنبد، مینودشت و گالیکش صبح دوشنبه در جلسه شورای منابع آب شهرستان گفت: اجرای ممنوعیت حفر چاه کشاورزی در استان، به منظور صیانت از منابع آبی استان و جلوگیری از وارد شدن خسارت جدی به این منابع لازم و ضروری است.

جواد تیموری عنوان کرد: مردم استان گلستان به عنوان صاحبان اصلی منابع حیاتی آب زیرزمینی با بهره برداری اصولی و بهینه و عدم حفر چاه غیر مجاز می توانند نقش مهمی در حفاظت از این منابع را دارا باشند.

وی تصریح کرد: منابع آب، سرمایه ای ملی و محدود است که به همه نسل ها تعلق داشته و باید در حفظ و نگهداری از آن تلاش بیشتری شود، بنابراین لازم است مطابق با قانون توزیع عادلانه آب و آئین نامه اجرایی آن استفاده از منابع آب زیر زمینی از طریق حفر هر نوع چاه، قنات و توسعه چشمه در هر منطقه با اجازه و موافقت وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای و امورات تابعه آن باید انجام شود.

انجام فعالیت های پژوهشی در مسیر حفظ وصیانت از شعائر اسلامی

فرماندار علی آبادکتول گفت : فعالیت های پژوهشی باید در مسیر حفظ و صیانت از شعائر اسلامی و ارزشهای دینی حرکت کند.

علی اکبرکی پور در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری واحد علی آبادکتول با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر نقش تحقیق و تعمق در فتح سرزمین های تازه فکری ، بر حرکت فعالیت های پژوهشی در مسیر حفظ و صیانت از شعائر اسلامی و ارزشهای دینی تاکید کرد و گفت : متاسفانه امروز شاهدیم که چگونه فعالیت های پژوهشی دانشمندان اسلامی با تغییر نگرش فرهنگی آنها همراه است .

فرماندار علی آبادکتول با اشاره به این مطلب که بیشترین آسیب به مبانی فرهنگی و اعتقادی جهان اسلام به بهانه تولید علم به کشورهای اسلامی و در حال توسعه وارد شده است ، به تشریح نقش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تبیین ارزشهای دینی ، اسلامی و انسانی پرداخت و افزود: اگر پژوهش با دیدگاه‌های اسلامی تطابق نیابد چه بسا موجب ترویج فرهنگ غرب و نفوذ اندیشه های انحرافی و ضد دینی در اذهان پژوهشگران و محققان ما خواهد شد.

برون سپاری فعالیتهای آبفا گلستان

سرپرست آب و فاضلاب گلستان، با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در دولت دهم خاطر نشان کرد تسریع در بهره برداری و مطالعه پروژه های فاضلاب و اجرای طرح های آبرسانی جهت رفع کمبود آب، فراهم کردن شرایط برای فروش و نصب انشعابات جدید فاضلاب، بازسازی و مهندسی مجدد تاسیسات ، برون سپاری فعالیتها،توسعه آزمایشگاههای آب و فاضلاب و تجهیز آن را از جمله این فعالیت ها محسوب می شود.



هاشمی بر لزوم حمایت نمایندگان از طرح های آبفا تاکید کرد.



صابری نماینده مردم آزادشهر در مجلس شورا ی سلامی گفت: امروز جای تشکر از دولت دهم دارد که رئیس جمهور با حضور در مناطق، مشکلات را خوب شناسایی کرد و امروز آثارش را در اقصی نقاط استان مشاهده می کنیم.

اصلاح 4900 متر شبکه آبی در علی آباد

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه علی آباد کتول گفت: در هشت ماه نخست سال جاری 4 هزار و 945 متر اصلاح و توسعه شبکه آب انجام شده است.

احمد دنیکو با اشاره به اقدامات این امور اظهار داشت: در سال جاری تاکنون 138 مورد بازسازی انشعابات و تغییر انشعابات فرسوده ،120 مورد تعویض کنتور، 90 مورد جابه جایی و بالا آوردن کنتور، 800 فقره واگذاری انشعابات انجام شده است.



وی با اشاره به عملکرد بخش کیفی آب و نمونه برداری برای آزمایشات گفت: 9 هزار و 485 مورد آزمایش انجام شده که نشان می دهد کیفیت آب شرب شهرستان در حد استاندارد است.



دستگیری اعضای یک باند زورگیری در گرگان

در پی دستگیری یک باند زورگیر در گرگان ، دادستان مرکز استان بار دیگر نسبت به برخورد های سخت گیرانه به افراد شرور هشدار داد.



عباس پوریانی گفت : اعضای این باند که از اتباع بیگانه هستند در شهر گرگان اقدام به چندین فقره سرقت و زورگیری کرده بودند که با تلاش ماموران نیرو ی انتظامی دستگیری شدند.



وی افزود : اعضای این باند سه نفره ، هم اکنون با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر می برند.