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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۹

پرتوی:

فضای آموزشی و زیربنایی دانشگاه آزاد زنجان 140 هزار متر مربع است

فضای آموزشی و زیربنایی دانشگاه آزاد زنجان 140 هزار متر مربع است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گفت: در پنج سال اخیر زیر بنا و فضای آموزشی دانشگاه از 50 هزار متر مربع به 140 هزار متر مربع رسیده است.

اصغر پرتوی در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: با احتساب محوطه سازی 90 هزار متر مربع فضای آموزشی و زیر بنای دانشگاه است که در این راستا 100 هزار متر مربع  به فضای آموزشی ، پژوهشی و رفاهی و ورزشی دانشگاه اضافه شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس آخرین استاندارد سازی اعلام شده سرانه آموزشی برای هر دانشجو 2  متر مربع است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان از بهره برداری دانشکده فنی و مهندسی شهید شهریاری در سال آینده خبرداد و گفت: این دانشکده با زیر بنای ده هزار متر مربع آماده بهره برداری است و در این راستا پروژه های سالن ورزشی مجتمع امام خمینی  با پنج هزار متر مربع و یک سالن چند منظوره با چهار سالن اختصاصی در سال آینده به بهره برداری می رسند.

پرتوی تاکید کرد: این پروژه ها در تابستان سال 92 به بهره برداری خواهند رسید.

وی در ادامه افزود: در این راستا سلف سرویس مرکزی دانشگاه با هفت هزار متر مربع که برای بوفه های مدرن و سالن غذا خوری مجزا پیش بینی شده برای کارکنان و اساتید در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان یاد آورشد: با بهره برداری این پروژه ها با احتساب محوطه سازی فضای آموزشی و زیر بنای دانشگاه به 25 هزار متر مربع می رسد.

کد مطلب 1768382

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