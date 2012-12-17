برگزیدگان سومین جشنواره هفته پژوهش معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان سومین جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در بخش‌های پایان‌نامه‌ها، کتاب‌ها، کارشناسان برتر و فارغ التحصیلان مقطع دکتری به شرح زیر معرفی شدند:

در بخش پایان‌نامه‌ها:

مریم تفضلی، الناز مرادی و لیلا عربگری به ترتیب با عنوان برگزیدگان اول تا سوم معرفی شدند. در این بخش همچنین از فاطمه پازوکی، امیررضا اصنافی و مینا ذاکر شهرک تقدیر شد.

در بخش کتاب‌ها:

مهدی علیپور حافظی، محمود شمس بد و نشانه پاکدامن (به صورت مشترک) و مرتضی کوکبی، سعید رضایی شریف آبادی و امیررضا اصنافی (به صورت مشترک) به عنوان برگزیدگان اول تا سوم معرفی شدند.

در بخش اعضای هیات علمی هم غلامرضا عزیزی و حبیب الله عظیمی معاونان اسناد ملی و کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان برگزیده معرفی شدند.

در بخش کارشناسان برتر:

فریبرز درودی، فرناز محمدی و مصطفی نوری به عنوان برگزیدگان اول تا سوم معرفی شدند.

در بخش فارغ التحصیلان مقطع دکتری هم از افسانه تیموری خانی و داود آقارفیعی تقدیر به عمل آمد. این بخش برگزیده نداشت.

در این مراسم همچنین برگزیدگان مسابقه کتابخوانی شرح اسم (زندگینامه آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای) به شرح زیر معرفی شدند:

امیرهوشنگ شریجیان، علیرضا محمدی، مریم سعادت ثانی‌آبادی، حسن آسیابی و نصرت رحیمیان.

در جشنواره هفته پژوهش همچنین برگزیدگان جشنواره محمد (ص) پیامبر صلح و رحمت به شرح زیر معرفی شد:

ترجمه فارسی دوازده جلدی کتاب سیره صحیحه پیامبر اعظم (ص) نوشته مرتضی عاملی با ترجمه محمد سپهری.