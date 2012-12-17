برگزیدگان سومین جشنواره هفته پژوهش معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان سومین جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در بخشهای پایاننامهها، کتابها، کارشناسان برتر و فارغ التحصیلان مقطع دکتری به شرح زیر معرفی شدند:
در بخش پایاننامهها:
مریم تفضلی، الناز مرادی و لیلا عربگری به ترتیب با عنوان برگزیدگان اول تا سوم معرفی شدند. در این بخش همچنین از فاطمه پازوکی، امیررضا اصنافی و مینا ذاکر شهرک تقدیر شد.
در بخش کتابها:
مهدی علیپور حافظی، محمود شمس بد و نشانه پاکدامن (به صورت مشترک) و مرتضی کوکبی، سعید رضایی شریف آبادی و امیررضا اصنافی (به صورت مشترک) به عنوان برگزیدگان اول تا سوم معرفی شدند.
در بخش اعضای هیات علمی هم غلامرضا عزیزی و حبیب الله عظیمی معاونان اسناد ملی و کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان برگزیده معرفی شدند.
در بخش کارشناسان برتر:
فریبرز درودی، فرناز محمدی و مصطفی نوری به عنوان برگزیدگان اول تا سوم معرفی شدند.
در بخش فارغ التحصیلان مقطع دکتری هم از افسانه تیموری خانی و داود آقارفیعی تقدیر به عمل آمد. این بخش برگزیده نداشت.
در این مراسم همچنین برگزیدگان مسابقه کتابخوانی شرح اسم (زندگینامه آیتالله سیدعلی خامنهای) به شرح زیر معرفی شدند:
امیرهوشنگ شریجیان، علیرضا محمدی، مریم سعادت ثانیآبادی، حسن آسیابی و نصرت رحیمیان.
در جشنواره هفته پژوهش همچنین برگزیدگان جشنواره محمد (ص) پیامبر صلح و رحمت به شرح زیر معرفی شد:
ترجمه فارسی دوازده جلدی کتاب سیره صحیحه پیامبر اعظم (ص) نوشته مرتضی عاملی با ترجمه محمد سپهری.
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