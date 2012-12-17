ورود شهید گمنام به یزد/ مراسم های ویژه وداع برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی امامزاده سید جعفرمحمد (ع) یزد، صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مراسم وداع با شهید گمنام دفاع مقدس، امشب همزمان با نماز مغرب و عشا در آستان مقدس این امامزاده برگزار می‌ شود.

حجت ‌الاسلام محمدعلی زحمتکش افزود: استان یزد همزمان با سالروز شهادت حضرت رقیه (س) میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام است و مراسم وداع با این شهید گمنام در استان در امامزاده سید جعفر محمد (ع) یزد واقع در بلوار جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: دارالعباده میزبان ستاره‌ای درخشان از قبیله مسافران کربلا است و شهدا شمع‌های فروزنده‌ای هستند که راه را برای ما روشن می‌کنند.

معاون فرهنگی امامزاده سید جعفرمحمد (ع) یزد گفت: در این امامزاده برای مراسم وداع با شهید گمنام برنامه‌هایی از جمله مداحی، مرثیه خوانی و .. پیش‌بینی شده و از عموم ملت شهیدپرور دارالعباده و دارالعلم یزد برای حضور در این مراسم دعوت می ‌کنیم.