۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۱

ورود شهید گمنام به یزد/ مراسم های ویژه وداع برگزار می شود

یزد - خبرگزاری مهر: پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس که شب گذشته طی مراسم ویژه ای وارد فرودگاه یزد شد، طی امروز و فردا در امامزاده های یزد مهمان جمع پرشور مردم این استان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی امامزاده سید جعفرمحمد (ع) یزد، صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مراسم وداع با شهید گمنام دفاع مقدس، امشب همزمان با نماز مغرب و عشا در آستان مقدس این امامزاده برگزار می‌ شود.

حجت ‌الاسلام محمدعلی زحمتکش افزود: استان یزد همزمان با سالروز شهادت حضرت رقیه (س) میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام است و مراسم وداع با این شهید گمنام در استان در امامزاده سید جعفر محمد (ع) یزد واقع در بلوار جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: دارالعباده میزبان ستاره‌ای درخشان از قبیله مسافران کربلا است و شهدا شمع‌های فروزنده‌ای هستند که راه را برای ما روشن می‌کنند.

معاون فرهنگی امامزاده سید جعفرمحمد (ع) یزد گفت: در این امامزاده برای مراسم وداع با شهید گمنام برنامه‌هایی از جمله مداحی، مرثیه خوانی و .. پیش‌بینی شده و از عموم ملت شهیدپرور دارالعباده و دارالعلم یزد برای حضور در این مراسم دعوت می ‌کنیم.

