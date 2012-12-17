به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته با صدور بیانیه ای جزئیات جدیدی از طرح 6 ماده ای ایران برای حل بحران سوریه را تشریح کرد. طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران متضمن واقعیتهای صحنه سوریه و در چارچوب عمده طرح هایی است که در گذشته از سوی برخی کشورها و همچنین سازمانهای منطقه ای و بین المللی در این خصوص ارائه شده است.

در این بیانیه تاکیده شده است که فقط مردم سوریه در یک روند دموکراتیک حق تعیین سرنوشت و آینده سیاسی کشورشان را دارند.

طرح ایران برای حل بحران سوریه

الجزیره امروز در گزارشی در این باره اعلام کرد: ایران در حالی طرح حل بحران سوریه را مطرح کرده که "فاروق الشرع" معاون رئیس جمهور سوریه پایان بحران در این کشور را از راه نظامی غیر ممکن دانسته است.

در این گزارش به جزئیات طرح 6 ماده ای جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران سوریه اشاره شده و آمده است: این طرح مشتمل بر توقف فوری تمام اقدامات خشونت آمیز و عملیات مسلحانه در سوریه تحت نظارت سازمان ملل است. همچنین بر مبنای این طرح باید کمکهای فوری برای آسیب دیدگان ارسال شده و تحریمهای اقتصادی علیه سوریه لغو شود تا شرایط برای بازگشت آوارگان فراهم شود.

سایت الجزیره در ادامه به اظهارات اخیر "علی اکبر صالحی" وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و نوشت: تهران اخیرا تاکید کرده که اجازه سرنگونی بشار اسد بر اساس توطئه غربیها را نمی دهد.

لغو سفر احمدی‌نژاد به ترکیه

خبرگزاری الشرق الاوسط مصر امروز در گزارشی اعلام کرد: محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران "بصورت ناگهانی" دیدار امروز دوشنبه خود به ترکیه را لغو کرد.

شبکه‌های ان تی وی و سی ان ان ترک اخیرا به نقل از منابع ایرانی از سفر رئیس جمهور ایران به ترکیه برای حضور در مراسم گرامیداشت هفتصد و نهمین سال درگذشت مولانا خبر داده بودند.

رسانه ها البته به علت لغو این دیدار که قرار بود به دعوت "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه انجام شود اشاره ای نکرده اند.

رویترز عربی ، شبکه العربیه، روزنامه الحیات چاپ لندن، روزنامه السبیل اردن، روزنامه الوسط بحرین ، روزنامه ایلاف عربستان نیز به لغو ناگهانی این دیدار اشاره کرده اند.

دیگر خبرها؛

- " سلیم جریصاتی " وزیرکار لبنان با اظهارتاسف از انتقادات مغرضانه ای که علیه دیدار "غضنفر رکن آبادی" سفیر جمهوری اسلامی ایران از منطقه زحله لبنان، انجام شده ، تاکید کرد: دیدار سفیر ایران از این منطقه کاملا در راستای توسعه و پیشرفت این منطقه بود.

سی ان ان عربی در گزارشی به خبر آزادی "مهدی هاشمی" از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است.

- شبکه خبری روسیا الیوم به اظهارات امروز سردار سرتیپ علی فدوی فرمانده نیروی دریائی سپاه پاسداران که از شکار سه پهپاد آمریکایی اسکن ایگل و ساخت قریب الوقوع این گونه پهپادها خبرداده بود، اشاره کرده است.