قاليباف در همايش مسئولان ستادهاي استاني خود: تاوقتي كه سياست به قدرت طلبي تعبير مي شود، جنگ است نه تدبير//رييس جمهور نبايد وامدار جريانهاي سياسي باشد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" وي افزود: هر كشور سه سرمايه اصلي اجتماعي، انساني و اقتصادي دارد كه مسئولان بايد تلاش كنند از اين سرمايه ها به خوبي استفاده كنند. يك مدير قوي بايد با مديريت راهبردي بتواند اين سه سرمايه را براي كشور حفظ كند و در اين صورت است كه مي توانيم توليد معرفت، ثروت و منزلت و امنيت كنيم.



قاليباف خاطرنشان كرد: اگر كشوري مولد نباشد نمي تواند ادعا كند كه استقلال دارد و بايد تلاش كنيم در اين حوزه اين كيفيت را به وجود آوريم. يك مدير اجرايي حتما بايد مردمي، فراجناحي و غيرجرياني باشد و با شفافيت سخن گفته و از سر صدق و صفا سخن بگويد و به درستي بتواند نيازهاي جامعه را خوب بداند و دغدغه هاي آن را دغدغه هاي خود بداند.



رييس جمهوري بايد بتواند سياست بازي را از عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دور كند زيرا اين مساله يك ضرورت اجتناب ناپذير است.



وي با تاكيد بر اينكه يك مدير نبايد وامدار جريان هاي سياسي در كشور باشد، تصريح كرد: بايد آلودگي اقتصادي نداشته باشيم و به مراكز قدرت و ثروت نيز متصل نباشيم. مدير خوب بايد در حوزه كاري به گونه اي عمل كند كه نظر مردم را جلب كرده و هرگونه اصلاحات را در چارچوب خواست مردم و آرمان هاي انقلاب و امام (ره) تحقق بخشد.



قاليباف با اشاره به اينكه در كشور بايد كلمه سياست را يك بار ديگر تعريف كنيم، اظهار داشت: اين كلمه در كشور مظلوم واقع شده است، وقتي سياست با هدف هاي حزبي و جناحي دنبال مي شود از همه ابزار براي رسيدن به پيروزي استفاده مي شود، بر اين اساس تا وقتي كه سياست به معناي قدرت طلبي تعبير مي شود جنگ است، نه تدبير.



نامزد احتمالي اصولگرايان با تاكيد بر اينكه امروز هر ايراني از جنگ قدرت و تقابل بين افراد ناراحت هستند، گفت: بايد تعامل را به جاي تقابل و تعهد را به جاي عدم مسئوليت پذيري جايگزين كنيم و اين مسايل است كه مشاركت معنادار مردم را به دنبال خواهد داشت.



وي اصولگرايي را يك انديشه دانست و گفت: هرگز جريانات سياسي و احزاب و گروه ها نبايد اصولگرايي را وابسته به يك انديشه و شخص بدانند، هر كس پايبند به ارزش ها و آرمان هاي امام و قانون اساسي باشد يك اصولگرا است. يك اصولگرا نمي تواند در زندگي و سابقه مديريتي خود گزينشي عمل كند. يك اصولگرا نبايد از نظام دفاع كند در حالي كه به حقوق ملت بي تفاوت باشد.



قاليباف جمهوريت و اسلاميت نظام را توامان مهم ارزيابي كرد و اظهار داشت: هر كس به هر بهانه بين اين دو تفكيك قايل شود معتقد به آرمان هاي امام (ره) و قانون اساسي نيست.