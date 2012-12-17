به گزارش خبرنگار مهر، این روزها برخی از گروه‌های نمایشی که خود را برای حضور در جشنواره سی و یکم تئاتر فجر آماده می کنند در تالار وحدت مشغول تمرین هستند.

تعطیلی تمرین‌ گروه‌های نمایشی در تالار وحدت

شنیده‌ها حاکی از آن است که به دلیل اختلافات مالی که این روزها بنیاد فرهنگی هنری رودکی با مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد پیدا کرده است، از چند گروه نمایشی که در این تالار تمرین می‌کنند خواسته شده که از امروز حق ندارند در تالار وحدت تمرین کنند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در صورت وجود هر نوع اختلاف بین بنیاد رودکی و مرکز هنرهای نمایشی نباید این مسایل فعالیت گروه‌های تئاتری را تحت تاثیر قرار دهد.

در حال حاضر سه نمایش" داستان سیاوش" به کارگردانی حمیدرضا افشار، "داستان آن کلات" به کارگردانی مهدی شمسایی و نمایش "تولد یک پروانه" به کارگردانی عامر مسافرآستانه در حال تمرین برای حضور در جشنواره سی و یکم تئاتر فجر هستند که از آنها درخواست شده از امروز سالن تمرین را خالی کنند.

تمرین "قطحی نور" ادامه دارد

همچنین نمایش" قحطی نور" به کارگردانی امین حیایی نیز روزهای زوج در تالار وحدت برای اجرای عمومی در دی ماه امسال تمرین می‌شود اما به دلیل اینکه این نمایش از تولیدات بنیاد رودکی است مشکلی برای ادامه تمرین در تالار وحدت ندارد.

در حالی که معمولا بعد از اعلام نتایج اولیه پذیرفته‌شدگان در جشنواره تئاتر فجر، پیدا کردن مکانی دائمی برای تمرین گروه‌ها همیشه یکی از معضلات هنرمندان تئاتر است، در اختیار قرار دادن تالار وحدت و پلاتو طبقه هفتم این تالار به هنرمندانی که استفاده از پلاتوهای کوچک اداره تئاتر و حوزه هنری به دلیل برخورداری از گروه بازیگران متعدد برایشان مشکل است، اتفاق بسیار خوبی به حساب می‌آمد اما مسئله این است که چرا همیشه هنرمندان تئاتر باید قربانی شرایط و اختلاف‌های نهادهای مختلف شوند.

پیتر اشتاین زمان اجرای نمایشنامه‌خوانی"فاوست" در جشنواره تئاتر فجر

مشکل تمرین گروه‌های تئاتر در تالار وحدت مسئله تازه ای نیست. اوایل امسال نیز قایل شدن محدودیت زمانی برای پیتر اشتاین کارگردان و طراح صاحب‌نام آلمانی که قرار بود نمایش"اورستیا" را به همراه گروهی از بازیگران ایرانی روی صحنه ببرد باعث شد تا این هنرمند از اجرای اثری نمایشی در ایران انصراف دهد.

پیتر اشتاین بعد از حضور در ایران و گرفتن تست‌هایی از بازیگران ایرانی، تعدادی از بازیگران مدنظر خود را انتخاب و تمرینات نمایش را هم در طبقه هفتم تالار وحدت آغاز کرده بود. اما بعد از گذشت دو هفته از آغاز تمرینات، هماهنگی‌های انجام شده برای در اختیار داشتن سالن تمرین تغییر پیدا کرد. این مشکلات شرایط را برای کارگردان صاحب‌نام تئاتر جهان سخت کرد و به دلیل نبود همکاری لازم از سوی مدیران و مسئولانی که باید حضور این کارگردان برجسته تئاتر جهان را در داخل کشور قدر می‌نهادند، پیتر اشتاین از ادامه پروژه کار مشترک "اورستیا" انصراف داد.

با توجه به نزدیک بودن جشنواره تئاتر فجر، امید می‌رود از این پس مشکلاتی که نهادهای مختلف با یکدیگر دارند گریبان هنرمندان تئاتر را نگیرد و برخی ابهامات و مشکلات زمانی برطرف شود که مانع تمرین گروه‌ها نشود. هنرمندان تئاتر همواره با مسایل و مشکلات حاشیه‌ای مختلفی رو به رو بوده‌اند و داشتن مکان تمرین برای حضور در بزرگترین رویداد تئاتری کشور حداقل کمکی است که می‌توان به آنها کرد.