  1. دين، حوزه، انديشه
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸

طی نشستی صورت می گیرد؛

بررسی «پیام‌های ضددینی انیمیشن های قابل دسترس در ایران»

بررسی «پیام‌های ضددینی انیمیشن های قابل دسترس در ایران»

نشست تخصصی «بررسی پیام های ضد دینی انیمیشن های قابل دسترس در ایران» در پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی تخصصی «بررسی پیام های ضد دینی انیمیشن های قابل دسترس در ایران» با سخنرانی حجت الاسلام سید مهدی قانع و محمدجواد رمضانی برگزار می شود.

پیام های آشکار و پنهان معارض با آموزه های دینی مکتب اهل بیت(ع) در انیمیشن های خارجی قابل دسترس در ایران، ارائه دسته بندی پیام های دینی برای بررسی متون تصویری و پیام های اخلاقی و اعتقادی ترویج شده در فضای انیمیشین ها از جمله محورهای مورد بحث در این نشست به شمار می روند.
 
این نشست علمی تخصصی در روز چهارشنبه مورخ 29 آذرماه 1391 از ساعت 15 تا 17 در محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، به نشانی تهران، خیابان ولیعصر‌(عج)، پایین تر از میدان ولیعصر‌ (عج)، خیابان دمشق، شماره 9 برگزار می شود و حضور برای کلیه علاقه مندان آزاد است.
 
  
کد مطلب 1768396

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