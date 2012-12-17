به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی تخصصی «بررسی پیام های ضد دینی انیمیشن های قابل دسترس در ایران» با سخنرانی حجت الاسلام سید مهدی قانع و محمدجواد رمضانی برگزار می شود.

پیام های آشکار و پنهان معارض با آموزه های دینی مکتب اهل بیت(ع) در انیمیشن های خارجی قابل دسترس در ایران، ارائه دسته بندی پیام های دینی برای بررسی متون تصویری و پیام های اخلاقی و اعتقادی ترویج شده در فضای انیمیشین ها از جمله محورهای مورد بحث در این نشست به شمار می روند.