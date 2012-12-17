کرمانشاه شاهد بارش باران و تگرگ خواهد بود

مجتبی میلادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیش بینی می شود شرایط ناپایدار حاکم بر سطح استان در روز جمعه از شدت بیشتری برخوردار بوده و با بارش رعد و برق و احتمالا رگبار پراکنده تگرگ همراه شود.

وی افزود: هم اکنون جو نسبتا پایدار بر سطح استان حاکم بوده و جز گاهی افزایش ابر پدیده قابل توجهی نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: از اواسط امروز با عبور موج سردی از نوار شمالی کشور علاوه بر افزایش ابر و تشکیل مه، ممکن است در بعضی ساعات شاهد بارش های خفیف برف در برخی نقاط به وی‍ژه نواحی کوهستانی شمال استان باشیم.

وی گفت: روند کاهش دمای هوا تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به جز احتمال تشکیل مه، به ویژه در اوایل روز و در نواحی مرطوب و سردسیر پدیده قابل ملاحظه ای برای سطح استان پیش بینی نمی شود.

میلادی تصریح کرد: به دنبال این شرایط سامانه ای فعال و بارش زا از روز پنج شنبه جو منطقه را متاثر کرده و به تدریج سبب وزش باد نسبتا شدید ، بارندگی واحتمالا بارش برف در برخی نواحی استان خواهد شد.

وی پیش بینی کرد شرایط ناپایدار در روز جمعه از شدت بیشتری برخوردار بوده و بارش با رعد و برق و احتمالا رگبار پراکنده تگرگ نیز همراه گردد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: بنابر شرایط موجود ممکن است در بعضی ساعات هوا در نواحی مرزی و غربی استان به طور موقت غبارآلود شود.