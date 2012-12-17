آمادگی 520 ناشر برای شرکت در نمایشگاه کتاب گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری پیش از ظهر دوشنبه درنشست با خبرنگاران استان افزود: این رغبت ناشرین در امسال برای حضور درنمایشگاه نشان دهنده درخشش گلستانی ها در نمایشگاه پیشین است.

وی با بیان اینکه با این استقبال ناشران تعداد غرفه ها هم باید افزایش پیدا کند تصریح کرد:غرفه های نمایشگاه سال گذشته 200 تا 220 غرفه بود که امسال به 300 غرفه ارتقاء می یابد.



وی بیان داشت:هفتمین نمایشگاه کتاب گلستان امسال از ششم تا 12 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی گلستان برپا می شود و زمان بازدید نمایشگاه هم به دلیل اینکه فرسایش غرفه داران را در سال گذشته به دنبال داشت امسال تغییر کرده است و به صورت یکسره نمایشگاه از 14 عصر تا 21 شب باز است.

منتظری افزود: امسال نیز کلیه کتاب ها در نمایشگاه با تخفیف 40 درصد در اختیار علاقمندان قرار می گیرد وبرای دانشجویان و محققان واستادان دانشگاه هم سهمیه ای خاص در نظر گرفته شده است که در روز افتتاح اعلام می شود.

مدیر کل فرهنگ وارشاد گلستان در ادامه بابیان اینکه ملت ما پیشینه فکری ومعنوی درخشانی در حوزه میراث فکری وفرهنگی دارد و گوی سبقت را ازدیگران در این زمینه ربوده است گفت:سرمایه های ما یا مادی هستند ویا معنوی که سرمایه های معنوی هرگر فناپذیر نیستند وذخیره عظیم وفرهنگی یک کشور هستند وایران به داشتن پشتوانه فکری وفرهنگی خودش توانسته است در قافله فرهنگ وتمدن اسلامی افتخارات زیادی را کسب کند.

وی افزود:ایرانیها در زمره اولین افرادی بودند که توانستند اولین کتابخانه های خصوصی ونیمه دولتی وسپس دولتی را بوجود آورند ودرایران بزرگ کتابخانه هایی شبانه روزی وجودداشت که از سراسر کهان برای بازدید ومطالعه به این کتابخانه ها می آمدند.

وی درادامه بابیان اینکه آموزه های دینی ما نیز مطالعه وپژوهش را توصیه کرده است گفت:کشوری با این پیشینه باید مطالعه وپژوهش را دردستورکارخود قرار دهد ونمایشگاههای کتاب سفره رنگین ومعنوی است که پیش روی صاحبان خرد گسترانیده شده است وافراد به قدر اشتها وذوق خود از آن استفاده می کنند.