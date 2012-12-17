دخالتی در امور داخلی ایران نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، نوروز محمد اف رئیس اداره روابط بین الملل نهاد ریاست جمهوری آذربایجان دوشنبه در پاسخ به سئوال "فرست نیوز" در مورد مواضع ضد ایرانی کنگره آذربایجانیهای جهان در باکو گفت: موضع رسمی باکو روشن است و آن روابط متکی بر دوستی و حسن همجواری با ایران است.

وی گفت: علاوه بر آن، ما اصل عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها را نیز رعایت می کنیم. امقامات ایران ز این موضعِ باکو مطلع هستند.



نوروز محمداف افزود آذربایجان کشوری دموکراتیک است و در اینجا هر حزب و نهادی در رابطه با مسائل مختلف دیدگاه و موضع مستقلی دارد اما موضع رسمی دولت، توسعه روابط با ایران بر اساس دوستی و حسن همجواری است.



هفته گذشته نشست ضد ایرانی کنگره آذربایجانیهای جهان با هدایت حزب تجزیه طلب همبستگی و حضور یک ضد انقلاب فراری ایرانی، در باکو برگزار شد که این اقدام با اعتراض جمهوری اسلامی ایران مواجه شد.