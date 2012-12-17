شیوع سرطان سینه در بین افراد جوان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا میر در آستانه برگزاری هشتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران که 30 آذر ماه جاری تا اول دی ماه امسال در تهران برپا می‌شود، افزود: متاسفانه سرطانهایی که در سنین پایین فرد را درگیر می‌کنند، اغلب از نوع مهاجم‌تر هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سرطان پستان در دنیا و در ایران رو به افزایش است، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در کتاب ثبت سرطان نیز ارایه شده، سن متوسط مراجعه‌کنندگانی که در سال 1387 برای درمان سرطان پستان مراجعه کرده‌اند، حدود 10 سال کمتر از دیگر کشورهاست.

میر یادآور شد: 40 درصد سرطان پستان مربوط به سنین بالای 60 سال است که این امر با افزایش امید به زندگی و افزایش طول عمر افراد مرتبط است.

وی گفت: هنوز دلیل مشخصی برای کاهش سن ابتلا به سرطان پستان در کشور مشخص نشده است.

دبیر انجمن سرطان ایران با ابراز خرسندی از تنوع درمان سرطان پستان اظهار داشت: طی 20 سال اخیر درمان سرطان پستان تحول بسیار یافته و از سمت درمانهای تهاجمی که در بیشتر موارد منجر به برداشتن کامل پستان می‌شد به جراحیهای کوچک با حفظ پستان بیمار و افزایش طول عمر وی همراه بوده است.

وی گفت: با توجه به موضوع سرطانها و روشهای نوین درمانی اعم از جراحی و غیر جراحی، هشتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران 30 آذرماه تا اول دی ماه امسال با حضور چهره‌های سرشناس داخل و خارج کشور در مرکز همایش‌های رایزن تهران برپا می‌شود.

میر با اشاره به اینکه معاینه بالینی از سوی پزشک معالج یکی از ارکانهای اصلی تشخیص سرطان به شمار می‌رود، تصریح کرد: به کمک معاینه و ابزارهای تشخیصی از قبیل سونوگرافی، ماموگرافی و ام آر آی می‌توان به تشخیص زودرس این بیمار رسید و برای درمان به موقع آن اقدام کرد.

وی گفت: در حال حاضر جای مشاوره ژنتیک برای بررسی ژنهای عامل سرطان پستان (BRCA1 و BRCA2) در مراکز پژوهشی - درمانی ما بسیار خالی است. این در حالی است که با شناسایی افرادی که اقوام درجه یک آنان مبتلا به سرطان پستان هستند و انجام معاینات دقیق از آنان می‌توان در تشخیص زودرس و نجات جان بیماران گامهای مثبتی برداشت.

میر ادامه داد: هشتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران با حضور برخی مسئولان وزارت بهداشت و اعضای انجمن سرطان و دیگر انجمنهای علمی مرتبط با درمان سرطان با حمایت سازمان صدا و سیما و شهرداری تهران برپا می‌شود.

وی گفت: هدف از برپایی این همایش را، ارتقای سطح علمی دانش متخصصان شاغل در بخش سرطان و ارایه آخرین روشهای درمانی و پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه تشخیص و درمان بیماری سرطان است.