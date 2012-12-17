آملیها شش میلیارد ریال صدقه تلفنی پرداخت کردند

حسن قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم شهرستان آمل با شش میلیارد و 622 میلیون و 330 هزار ریال بیشترین میزان صدقه تلفنی در استان را پرداخت کردند.

وی بیان داشت: مردم شهرستان آمل با یک میلیارد و 400 میلیون ریال بیشترین میزان کمکهای مردمی را به دانش‌آموزان نیازمند داشتند.

قربانی افزود: شهرستانهای ساری با 611 میلیون و 114 هزار ریال و بابل با 549 میلیون و 887 ریال در بخش کمک به جشن عاطفه‌ها بیشترین مشارکت را داشتند.



معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان یادآور شد: وجوهات جمع‌ آوری شده مدارس در آن مدرسه صرف امور دانش آموزان بی‌ بضاعت و وجوهات جمع‌آوری شده توسط پایگاه‌های امداد و بسیج بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.



وی با اشاره به اینکه مازندران در ساخت 150 مسکن در منطقه زلزله‌ زده آذربایجان غربی در شهرهای هریس و ورزقان مشارکت داشته است، اظهار داشت: میزان کمکهای مازندران به این بخش 319 میلیون تومان بوده است.

وی به راه‌ اندازی سامانه 4050 کمیته امداد استان برای پرداخت صدقه از طریق تلفن اشاره کرد و گفت: برای سرعت بخشیدن در دریافت خیرات، کم کردن هزینه‌های اجرایی، جلوگیری از آسیب‌ های احتمالی ناشی از سرقت برای نخستین بار در کشور اجرای طرح صدقه تلفنی با شماره تلفن 4050 بدون پیش‌ شماره در سراسر استان اجرایی شد.