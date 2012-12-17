بودجه با تاخیر به مجلس ارائه شود چاره ای جز تصویب تنخواه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درحاشیه برگزاری نخستین همایش نقش پژوهش در فرایند قانون گذاری که از سوی مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره متوقف شدن پرواز هواپیماهای ایرانی در عراق که به سوریه سفر می کنند، گفت: این مشکل ربطی به قانون ندارد و مربوط به مراودات منطقه ای و گفتگوهای دیپلماتیک با کشورهاست و احتیاجی به قانون در مجلس ندارد.

رئیس مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره تصویب بودجه پژوهشی برای دستگاه ها و نهادها و عملیاتی نشدن آنها گفت: بودجه ها در کل کشور در بخشهای جاری کم شده است اما نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که صحبت از پژوهش فقط مربوط به ارقام مصوب در وزارتخانه ها نیست. اگر بخواهد پژوهش در کشور رونق بگیرد باید در بستر مردمی قرار گیرد و ساز و کارهای آن و بخش های اقتصادی و مردمی اش شکل بگیرد.



وی افزود: برخی دستگاهها بودجه هایشان را تا حدی گرفته اند اما برخی از حوزه ها مثل علوم انسانی بودجه شان کاهش پیدا کرده فعلا این شرایط وجود دارد ما برای بودجه سال آینده باید تلاش کنیم که از این حالت شناور بودن موضوع خارج شویم و ردیف ها متناسب با واقعیات در نظر گرفته شود و به همان میزان هم تخصیص داده شود چون امسال درآمدها کاهش پیدا کرد یک مقدار شرایط بودجه ای را تغییر داد .



رئیس مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید در صورتی که لایحه بودجه با تاخیر به مجلس ارائه شود آیا مجلس مجددا مانند سال گذشته تنخواه برای دولت تصویب خواهد کرد، گفت: راه دیگری نداریم اگر راه دیگری به ذهنتان می رسد بگویید.



وی در پاسخ به این سئوال که از زمان ارائه لایحه بودجه خبری دارید، گفت: نه هیچ خبری ندارم.



لاریجانی در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به رایزنی هایی که با شورای نگهبان داشته اید مصوبه مجلس درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به تایید این شورا خواهد رسید، گفت: این را باید از شورای نگهبان بپرسید علی الاصول آقایانی که با من صحبت کرده ند گفتند مشکل مهمی نداریم ممکن است در بندهای مختلف ملاحظاتی داشته باشند که اگر ایرادی گرفتند در مجلس اصلاح می شود.



رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که اگر این مصوبه از طرف شورای نگهبان رد شود آیا مجلس بر نظر خود اصرار خواهد کرد گفت: بستگی به نظر مجلس دارد من بعید می دانم که اشکال مهمی در این مصوبه باشد .



وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا گزارش مجلس از مرگ مشکوک ستار بهشتی آماده شده است، گفت: گزارش این موضوع در کمیسیون امنیت ملی آماده شده است و تقریبا روشن است موضوع برای قوه قضائیه هم روشن است و ان شاء الله در مجلس مطرح خواهد شد.



لاریجانی در پاسخ به این سئوال که احساس می شود مجلس به مسائل حاشیه ای مثل قانون انتخابات و یا استیضاح وزیران می پردازد آیا مجلس تدبیری برای حل مشکلات اقتصادی مردم دارد، گفت: استیضاح وزیر نداشته ایم و این وزرا هستند که در حال حذف شدن هستند. ما استیضاح نداشته ایم.



وی افزود: چند قانون مهم در حوزه کارهای اقتصادی در فاصله کم تصویب شد، همچنین در چندین جلسه وزرای مربوطه به مجلس خواسته شدند و از آنها سئوال شد، جلسات مشترک و همچنین جلسات غیرعلنی برگزار شد که همه آنها برای مشکلات اقتصادی بود.



رئیس مجلس گفت: در یکی از جلسات بیشتر وقت صرف قیمت گذاری گندم شد یا درباره مشکلات قیمت مرغ و ارز جلساتی برگزار شد از طرف دیگر چند مصوبه مهم در حوزه اقتصاد داشتیم. در مورد گام دوم یارانه ها ما مصلحت ندیدم که در این شرایط اجرایی شود .



نماینده قم گفت: معنی اجرای گام دوم این بود که قیمت آب و برق و گاز و گازوئیل چند برابر شود . ما مصلحت نمی دیدیم چنین فشاری به مردم وارد شود. اقدام دیگر این بود که درآمدهای مربوط به تفاوت نرخ ارز صرف تولید کشور شود و جای دیگری مصرف نشود. بنابراین تصویب شد و هم اکنون طرح دیگری برای رونق تولید مطرح است که مرکز پژوهش ها و کمیسیون صنایع و معادن با هم تدوین کردند که در مجلس بررسی خواهد شد.



رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ثقل تصمیم گیری های مجلس و جلسات آن اقتصادی است. نباید شما از مجلس توقع داشته باشید که در حوزه فرهنگ و سیاست و دیپلماسی هیچ تصمیمی نگیرد. اگر مجلس 5 تصمیم اقتصادی می گیرد یک تصمیم آن سیاسی اجتماعی باید باشد. مسائل کشور مجزا از هم نیستند باید در یک مجموعه دیده شوند



لاریجانی گفت: مصوبه اخیر مجلس درباره نحوه ادغام ها شاید گفته شود اقتصادی نیست اما بعد اقتصادی هم می تواند داشته باشد اگر تصمیم غلطی در کشور گرفته شود و به مخابرات کشور لطمه بزند و یا به صنعت آی تی کشور ضربه بزند، بنیه کشور ضعیف می شود لذا تصمیم گیری های کشور باید همه جانبه باشد.



وی در پاسخ به این سئوال که گویا آمریکا بسته پیشنهادی برای ایران در مسئله هسته ای ارائه کرده است، اما از آنجا که پاسخی به بسته پیشنهادی ایران که در مسکو ارائه شد، داده نشده است ارزیابی شما از این موضوع چیست، گفت: بسته پیشنهادی آنها مطرح نکرده اند، ایران بود که بسته پیشنهادی مطرح کرد شاید توهمی پیدا کرده اند و کار آنها در 1+5 بیشتر جنبه منفی دارد علی رغم اینکه در رسانه ها می گویند ما آماده مذاکره هستیم اما در جلسات آنقدر که ما اطلاع داریم نقش ایجابی نداشته اند که خودش رفتار فریبکارانه ای است که دنبال می کند.

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