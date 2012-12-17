پارک علم و فناوری گلستان راه اندازی می شود

حسین گرایلی در حاشیه نمایشگاه توانمندیهای تحقیقاتی وپژوهشی جهادکشاورزی استان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این موضوع در هفته آینده در وزارت علوم وتحقیقات به تصویب نهایی می رسد وایجاد این پارک می تواند به توسعه شرکتهای دانش بنیان ، توسعه مراکز رشد وانگیزه بیشتر پژوهشگران به کار کمک شایانی کند.

فعالیت 20 شرکت دانش بنیان در گلستان

وی بابیان اینکه امسال در کلان کشور زمینه برای فعالیت پژوهشگران بسیار فراهم است تصریح کرد:تا پایان برنامه توسعه باید 20 هزارشرکت دانش بنیان در کشور تشکیل شود که با ایجاد پارک علم فناوری درگلستان می توانیم به ارتقای افزایش این شرکتها دراستان بسیار امیدوار باشیم.

وی اظهار داشت: رتبه ما هم اکنون در تعداد شرکت های دانش بنیان درکشور ضعیف است وتنها 20 شرکت دانش بنیان دراستان فعالیت می کنند که به زودی این تعداد افزایش می یابد.

لزوم افزایش بودجه پژوهشی

گرایلی درادامه در خصوص مشکلات پزوهشگران در خصوص اعتبارات اختصاص یافته به این بخش گفت:دستگاه های اجرایی از نیم تا سه درصد باید در بخش پژوهش هزینه کنند و در بودجه امسال همان نیم در صد در بودجه امسال الزام شده است ولی به نظر این نیم درصد مبلغ کمی است وپیشنهاد ما این است که این نیم درصد افزایش پیدا کند .

وی بیان داشت: مقرر بود سالیانه نیم درصد به این بودجه افزوده شود که تا پایان برنامه پنجم توسعه به سه درصد برسد اما امسال قانون همان نیم درصد را برای دستگاه های اجرایی الزام کرد.

وی با اشاره به اینکه نخبگان سرمایه های انسانی ما هستند افزود: سرمایه انسانی محوری ترین سرمایه های ما است که اگر این سرمایه ها باشند ما از دیگر سرما یه های کشور نیز نمی توانیم به نحو مطلوب استفاده کنیم.

مدیر کل آموزش وپژوهش استانداری گلستان در ادامه تصریح کرد: تعداد پژوهشگران استان ما مشخص نیست ولی درحال حاضر فرم هایی را در خصوص جمع آوری اطلاعات نخبگان به ادارات ودانشگاه ها فرستاده ایم تا آماردقیق مشخص شود.