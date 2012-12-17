۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۶

متولی در گفتگو با مهر:

نفرات برتر مسابقات تیراندازی استان فارس مشخص شدند

شیراز- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تیراندازی استان فارس گفت: مسابقات استانی تیراندازی دررشته های اهداف ثابت( تفنگ و تپانچه) در رده جوانان وبزرگسالان با حضور بانوان وآقایان در سالن شهید دستغیب شهر شیراز برگزارشد.

رضا متولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مسابقات در رده آقایان تیم نیروی انتظامی فارس در بخش تیراندازی با تفنگ و تپانچه به مقام قهرمانی دست یافت.

وی ادامه داد: در این مسابقات که در سالن هاتف ورزشگاه شهید دستغیب شیراز برگزارشد در بخش آقایان در قسمت تفنگ تیم های شیراز و مرودشت دوم سوم شدندو در بخش تپانچه شیراز الف و ب رتبه دوم و سوم را کسب کردند.

وی اضافه کرد: در بخش انفرادی مسابقات استانی تیراندازی  با تفنگ حامد گیوتاج از نیروی انتظامی عنوان نخست رقابت ها را کسب کرد، محمد حسین عدلو  از تیم نیروی انتطامی در جایگاه دوم ایستاد و ابوطالب خادمی  از تیم نیروی انتظامی نیزسوم شد.

رئیس هیئت تیراندازی استان فارس افزود: در بخش انفرادی مسابقات استانی تیراندازی با تپانچه  نیزحامد طالبان پور، بابک اکوان و عرفان نحریر از نیروی انتظامی به ترتیب مکانهای اول تا سوم را کسب کردند.

متولی همچنین بیان کرد: در رده بانوان نیز در بخش تفنگ،سمیه ستوده از فسا عنوان نخست مسابقات را کسب کرد، مهرنوش احمدلو در مکان دوم قرار گرفت و اعظم خلیفه سوم شد.  

وی یادآور شد: در بخش تپانچه نیز مینا خبازیان از شیراز عنوان نخست را کسب کرد ، محبوبه درافشانیان از شیراز مقام دوم را بدست آوردو مهناز ملکی از فسا سوم شد.

