نماز جماعت صبح مايه بركت نمازگزار و شهر است

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر" در پيام آيت الله مكارم شيرازي آمده است : مسجد مهم ترين پايگاه مسلمين است . در عصر پيغمبر اكرم (ص) تمام فعاليت هاي عبادي ، اجتماعي ، سياسي و نظامي از مسجد سرچشمه مي گرفت و همان مسجد ساده پيامبر كه تنها ديواري از گل به قامت يك انسان داشت ، نه تنها سرچشمه تحول در جزيرةالعرب شد بلكه دنيايي را تكان داد .

در ادامه پيام با اشاره به اين كه متأسفانه در قرون اخير مساجد مسلمين، آن نقش برجشته خود را از دست داده و تنها به صورت كانوني براي اقامه نماز در آمده ، يادآورشده است : خوشبختانه اخيرا حركت تازه اي در مساجد ايجاد شده و بسياري از مساجد كانون فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي مهمي شده است . كتابخانه ها ، كلاسهاي درس قرآن ، احكام و عقايد و سخنراني هاي گرم و پرمعني و صندوقهاي قرض الحسنه ، پايگاههاي بسيج مساجد را وارد مرحله تازه اي كرده است . هرچند برنام اصلي مساجد اقامه نماز جماعت است و هيچ كاري نبايد مزاحم آن شود ، ولي به يقين اين برنامه ها كانون مسجد را گرم و فعال مي كند .

در بخش ديگري از پيام آيت الله مكارم شيرازي به همايش طلايه داران محراب آمده است : ائمه جماعات و خدمتگزاران مخلص مساجد بايد با برنامه ريزي صحيح در گسترش فعاليتهاي اسلامي مساجد بكوشند ، به ويژه برنامه هايي كه جوانان را به مسجد جلب و جذب كند ، چرا كه اگر مسجد از جوانان خالي شود آينده نامطلوبي خواهيم داشت ، جذب جوانان از طريق گرم گرفتن با آنها و بهادادن به برنامه هاي تشويقي كاملا امكان پذير است .

در اين پيام تأكيد شده است : ائمه جماعات بايد به نماز جماعت صبح اهميت دهند چرا كه مايه بركت نه تنها براي نمازگزاران بلكه براي تمام شهر آنها مي شود ، اگر روزي اين مسئله تبليغ كافي شود به يقين در مساجد به هنگام اذان صبح گشوده خواهد شد .

پيام آيت الله مكارم شيرازي توسط حجت الاسلام ايراني رئيس سازمان تبليغات اسلامي قم قرائت شد .