کشف میزان منابع عظیم هیدرات گازی در دریاهای عمان و خزر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ناصر کشاورز در نشست خبری امروز در پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به افزایش روزافزون جمعیت جهان و عدم کشف ذخایر نفت و گاز افزود: اکتشافات منابع بزرگ هیدروکربوری به پایان رسیده است ضمن آنکه هزینه و ریسک عملیات اکتشافی منابع متعارف نیز افزایش یافته است.

وی ارایه روش‌هایی برای کشف منابع انرژی را از جمله راهکارهای حل این مساله دانست و افزود: در این راستا در دنیا کشف منابع هیدرات‌های گازی را در دستور کار دارند چرا که محتوای هیدروکربوری ذخیره شده در منابع هیدرات گازی معادل 300 برابر همه منابع متعارف جهانی نفت، گاز و زغال سنگ است.

کشاورز با بیان اینکه منابع هیدرات گازی در کشورهای کانادا، آمریکا، روسیه و برزیل وجود دارد، خاطرنشان کرد: براساس داده‌های لرزه نگاری دریایی کشور نشان داد که در ایران در آب‌های عمیق دریای خزر و دریایی عمان منابع هیدرات گازی وجود دارد.

مجری طرح با تاکید بر اینکه تا کنون چاه عمیق به منظور بررسی منابع هیدرات گازی در این دو دریا حفر نشده است، یادآور شد: در این راستا طرح شناسایی هیدرات گازی دریای عمان در مقیاس مطالعات موردی در سال 89 به پژوهشگاه نفت واگذار شد.

وی از اجرای این طرح از سال 90 خبر داد و اضافه کرد: در فاز اول این طرح شناسایی منابع هیدرات گازی هدف عمده مطالعات ما قرار گرفت که با استفاده از روش‌های لرزه نگاری اجرایی شده است.

کشاورز با اشاره به روش عملیاتی این طرح توضیح داد: در این روش با استفاده از تلفیق داده‌های لرزه نگاری و چاهی می‌توانیم گستردگی پوشش داده‌های لرزه‌ای دریایی را با دقت اندازه گیری کنیم و با آنالیز این داده‌ها می‌توانیم گسترش و میزان منابع هیدروکربوری در دریای خزر و دریای عمان را کشف کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برای این منظور یک حلقه گمانه 200 متری در خشکی مجاور دریای عمان برای بررسی خواص مخزنی رسوبات بستر دریا حفر شده است، ادامه داد: ‌علاوه بر این مطالعه زمین شناسی نواحی ساحل مجاور دریای عمان انجام شده است. علاوه بر آن بررسی ترمودینامیکی امکان تشکیل منابع هیدروگازی در دریایی عمان انجام شده است.