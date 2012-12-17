دارت باز یزدی صدرنشین لیگ دسته یک کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله سوم از دومین دوره لیگ دسته یک آقایان در سال جاری در سالن دارت مجموعه ورزشی شهید کشوری با حضور دارت بازانی از سراسر کشور برگزار شد.



بر این اساس مختار بهشتی در پایان مرحله سوم این رقابت ها از 15 بازی با نه برد، یک باخت و پنج مساوی و کسب 23 امتیاز در رده نخست ایستاد و صدرنشین شد.



جواد دانشور از شهرستان خاتم که به به عنوان نماینده استان حضور یافته بود با نه برد ،سه باخت و سه تساوی با 21 امتیاز در رده ششم قرار گرفت.



رحمان رضاییان دیگر شرکت کننده از شهرستان خاتم با ۱۰ امتیاز در رده ۱۲ قرار گرفت.



پکیچ ایساتیس یزد میزبان صدرا شیراز



تیم فوتسال پکیج ایساتیس یزد در هفته هفتم رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور از تیم صدرا شیراز پذیرایی خواهد کرد.



در چارچوب هفته هفتم رقابت های فوتسال لیگ دسته اول کشور تیم پکیج ایساتیس یزد و صدرا شیراز روز پنج شنبه 30 آذرماه از ساعت 15 و 30 دقیقه در سالن شاهدیه یزد به مصاف حریفان خود خواهند رفت.



تیم پکیج ایساتیس یزد در هفته ششم این رقابت ها با نتیجه پنج بر صفر مغلوب تیم برق شیراز شد.