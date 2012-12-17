چهار میلیارد و 600 میلیون ریال تسهیلات به طرح های فرش دستباف پرداخت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر میرشکار اظهار داشت: بالغ بر یک میلیارد و 290 میلیون ریال نیز کمک های فنی و اعتباری به بافندگان خانگی، شرکت های تعاونی، کارگاه های غیر متمرکز و واحدهای طرح و نقش تسهیلات پرداخت و 930 میلیون ریال نیز از محل تفاهمنامه بانک کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیستان و بلوچستان پرداخت شده است.

وی گفت: بافت فرش در این استان دارای قدمت بسیاری است و در این ناحیه اقوام سیستانی و بلوچ از زمان های بسیار دور باهم زندگی کرده و در زمینه فرش نیز آثار بسیار زیبایی تولید کرده اند.

وی طرح های فتح الهی، گلدانی، گل چپتی، گل پنجه ای، جانمازی، ترنجی یا قابی، اسطوره ای درختی و قندانی را از جمله طرح های منطقه عنوان کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان داشت: گلیم، پادری، خورجین، گلیمچه، سفره، توبره، جوال، خامه دوزی و سوزن دوزی نیز از دیگر بافته های منطقه هستند.

وی گفت: برای احیای این هنر که در میان خانواده ها نیز اهمیت بسیاری دارد و به منظور افزایش کیفیت تولید فرش دستباف و ارتقای سطح اطلاعات قالیبافان 99 دوره آموزش در استان برگزار شد که پنج هزار نفر در این دوره آموزش های لازم را فرا گرفتند.

وی همچنین افزود: بیش از هفت میلیارد ریال جهت طرح ‌های قالیبافی مشاغل خانگی در سیستان و بلوچستان جذب و پرداخت شده است.

میرشکار اظهار داشت: با توجه به موضوع ساماندهی مشاغل خانگی قالیبافان و طراحان قالی در بخش فرش دستباف مورد توجه و حمایت قرار گرفت و 322 طرح اخذ شده است.

وی گفت: تسهیلاتی که برای این طرح ها تصویب شده بیش از 9 میلیارد و 700 میلیون ریال بوده است.

وی افزود: از تعداد کل این طرح ها برای 236 طرح بیش از 71 میلیارد ریال جذب و پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان داشت: از ابتدای سال 91 نیز 231 طرح به مبلغ هفت میلیارد ریال به کارگروه ارسال شده که پس از تصویب تسهیلات آنها پرداخت خواهد شد.