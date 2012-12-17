درباره نیاز انسان به دوست/ دوستی سرگرمی نیست

چگونه انسان می تواند بدون وجود دوست از گردنه ها و راههای دشوار زندگی بگذرد؟ چگونه انسانی که هنوز شبکه ای از روابط اجتماعی که او را در تحقق بخشیدن به اهداف و حل مشکلاتش یاری رساند برای خود بوجود نیاورده است، موفق خواهد شد. انسان موجودی است اجتماعی؛ زندگی اجتماعی و ارتباط میان همنوعان یکی از مهمترین نیازهای بشر می باشد.

حشراتی مانند مورچه و زنبور دارای زندگی اجتماعی منظمی هستند تا جایی که گروهی ازآنها برای پیشبرد اهداف زندگی غریزی خود دارای سمت های ویژه ای هستند و هر کدام ماموریت خاصی در هدایت کردن دیگر حشرات دارند. البته روشن است که موجودات عالم از روی غریزه و به صورت جبری دارای چنین نوع رفتار و سبک زندگی می باشد، اما انسان به عنوان گل سرسبد موجودات عالم معرفی شده و دارای استعدادهای بسیاری می باشد و از روی اختیار و با درنظر گرفتن حدود و مصالح خود با دیگران در ارتباط است.

همان طور که می دانیم تمامی حیوانات فقط دارای تکامل جسمی و جنسی می باشند و از رشد و تکامل روحی و معنوی محرومند و هرگز سراغ نداریم حیوانی به دلیل رعایت نکردن مصالح اجتماعی خود سقوط کرده و یا دچار فساد اخلاقی شود، اما انسان از آنجا که لیاقت تکامل و رشد دارد و احتمال خطر سقوط اجتماعی برای او نیز وجود خواهد داشت. انسان می تواند با قرار گرفتن در مسیر ایمان و اخلاق به عالی ترین قله سعادت نایل آید و نیز با عدم رعایت اصول اخلاق و اجتماعی و آلودگیهای فکری و رفتاری به پایین ترین سطح سقوط کند. یکی از موثرترین عوامل سقوط و صعود، همنشین آدمی است؛ همنشینی که گاه انسان را از سیر تکامل بازداشته و گاه او را در راه رسیدن به موفقیت رهنمون می سازد. تاثیرات همنشینی، ناخودآگاه به انسان منتقل شده و ناخواسته شخص را تحت تاثیر قرار می دهد.

پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصوم بیماری های اجتماعی را شناخته ودردها را تشخیص داده و پر فایده ترین درمانها را برای آنها تعیین کرده اند و آنان به همه ما اندرز داده اند که در بدست آوردن دوستان خوب و ذخیره کردن آنها سستی نورزیم.

پیامبر (ص) فرموده است: دوستی مومن نسبت به مومن به خاطر خداوند بزرگترین بخش ایمان است، بدانید کسی که به خاطر خداوند دوست بدارد، دشمن بدارد، ببخشد و یا باز دارد او از برگزیدگان(اصفیاء) خداوند است.

پیامبر خدا همه مردم را به دوستی و برداری ترغیب می کند و به پاداش های بزرگ و نعمت های جاویدی که خداوند به دو نفر که دوست و یار یکدیگر باشند وعده داده است. آنچه اسلام بدان دعوت می کند دوستی صادقانه و خالصانه است؛ این دوستی های پاک و منزه نشانه بارز ایمان و شایستگی می باشد.

حضرت علی نیز فرموده است: خوشا به حال کسی که برای فرمانبرداری خدا با مردم انس می گیرد و آنها نیز با او انس می گیرند.(بحار الانوار)

دین اسلام به سبب اهتمامی که در ایجاد دوستی و برادری میان مردم دارد کسانی را محبوبترین و بهترین مردمان در نزد خداوند شمرده که با مردم انس می گیرند و محبت آنها را جلب و به نیکی با آنها آمیزش و معاشرت می کنند چنان که پیامبر خدا(ص) فرموده است: همانا محبوبترین شما در نزد خداوند آنانی هستند که با مردم انس می گیرند و مردم نیز با آنان الفت گرفته و دوستی می کنند و منفورترین کسانی نزد او آنهایی می باشند که در راه سخن چینی و تفرقه افکنی میان برادران گام برمی دارند.

حقیقت آن است که بدون دوستی ها هرگز موفقیتی در کار نخواهد بود و بدون برخورداری از هنر روابط هرگز دوستیها نخواهد بود و بدون محبت و دوستی هرگز روابطی وجود نخواهد داشت. دوستی زمینه می خواهد که باید آنرا فراهم آورد؛ در این زمینه همانا پایبندی به اخلاق فاضله، بهره مندی از تواضع و فروتنی و خویشتنداری و اراده نیرومند است.

دوستی یک مسئله عادی نیست، بلکه یکی از مسائل ضروری زندگی انسان است و به نحوی از انحا با سرنوشت او ارتباط دارد. تاثیر دوست بر دوست ملموس نیست تا براحتی بتوان درست را از نادرست آن بازشناخت، بلکه تاثیری تدریجی اندک اندک و پنهان می باشد.

انسان نباید عمل دوستی را یک سرگرمی تلقی کند و بدون حساب و کتاب و بی آنکه میان دوستانشان جهتی واحد و هدفی مشترک باشد به انتخاب دوست بپردازد و درمقابل بعضی افراد برای خود دوستی برنمی گزیند و در زندگی تنهایی را بر دوستی ترجیج می دهند. هر دو روش خطاست. نه درست است که انسان بی حساب و کتاب دوست برگزیند و نه رواست که تنها و بریده از مرم به سربرد، زیرا عزلت و تنهایی حالتی حیوانی است و کناره گیری انسان از همنوعان خود بدور از اصول اسلام است.

بزرگترین مجازات برای انسان زندان انفرادی است زیرا از جمعیت دور نگه داشته می شود. از این رو است که زندگی حقیقی زیستن با مردم و شریک بودن در لذت ها وشادیهای آنان است از سوی دیگر آدمی تا تنهاست یک زندگی دارد اما چون دوستانی برای خویش برگزیند دارای چندین حیات می شود.