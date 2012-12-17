فهرست قیمت انواع میوه در آستانه شب یلدا/ باران، نارنگی را گران کرد

حسین مهاجران در گفتگو با مهر با بیان اینکه بارش باران در روزهای گذشته باعث افزایش 300 تومانی نارنگی شد، در خصوص آخرین قیمت سایر میوه های شب یلدا گفت: قیمت هر کیلوگرم انار در میادین میوه و تره بار 3500 تومان، هندوانه 2300 تومان و پرتقال جنوب کوهستان 2700 تومان است.

وی افزود: نارنگی در روزهای بارانی کیلویی 300 تومان افزایش قیمت داشته؛ به همین دلیل قیمت هر کیلوگرم نارنگی 1500 تا 1700 تومان است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران، قیمت هر کیلوگرم سیب مرغوب را کیلویی 2000 تومان و موز را با مقداری کاهش، 2500 تومان عنوان کرد.

عضو هیئت مدیره میوه و سبزی کشور در رابطه با میزان افزایش قیمت انار و هندوانه نسبت به یلدای سال گذشته، گفت: امسال انار با 15 درصد و هندوانه تقریبا 10 درصد افزایش قیمت مواجه شده اند اما سایر میوه ها از قیمت مناسبی برخوردار هستند و افزایش چندانی در قیمت آنها رخ نداده است.



مهاجران خاطرنشان کرد: قیمت 2000 تومانی هر کیلوگرم سیب در سالجاری با مدت زمان مشابه پنج سال قبل یکسان است؛ همانگونه که قیمت نارنگی با قیمت سه سال قبل یکسان است. به استناد برابری قیمتها در سال‌های مذکور، می گوییم که قیمت میوه‌ها مناسب است.



وی در رابطه با تفاوت 35 درصدی قیمت در میادین میوه و تره بار با میوه فروشی های سطح شهر گفت: این اختلاف قیمت، سود میوه فروشان محسوب می شود. فروشندگان می توانند قیمت میوه‌های خود را 35 درصد نسبت به قیمت فاکتور خرید افزایش دهند؛ در صورتی که بیش از مقدار مذکور افزایش داده باشند، جریمه می شوند.



رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران اظهار امیدواری کرد: با توجه به اینکه میوه های مورد نیاز شب یلدا به اندازه کافی تأمین شده است، بعید می دانم که قیمتها در روزهای آتی افزایش یابد.