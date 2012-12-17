هیچ گونه مشکلی برای تامین میوه شب یلدا در کرمانشاه وجود ندارد

اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه نه تنها در استان کرمانشاه بلکه در سطح کشور نیز برای تامین میوه و مرکبات هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: برای ثبات قیمت میوه و افزایش غیر قانونی آن اکیپ های ویژه ای از سازمان صنعت معدن و تجارت،

مجمع امور صنفی و تعزیرات حکومتی بر بازار میوه و مرکبات نظارت می کنند.

وی تصریح کرد: از روز شنبه هفته جاری نظارت بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت در قالب گشت های ویژه برای کنترل بازار میوه و میادین عرضه آن برای شب یلدا بیشتر شده است.

اسماعیلی اظهار داشت: مردم استان کرمانشاه نیز می توانند از طریق شماره تلفن 124 با ستاد خبری این سازمان تماس گرفته و شکایات خود را عنوان کنند و مطمئن باشند که در اسرع وقت به شکایت آنان رسیدگی می شود.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه از نظارت 700 بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت بر بازار کرمانشاه خبر داد.

وی تصریح کرد: همچنین بیش از 500 ناظر و بازرس افتخاری نیز برای کنترل بازار و قیمت ها با سازمان صنعت، معدن و تجارت همکاری می کنند.

وی اظهار داشت: هیچ گونه افزایش قیمتی برای میوه و مرکبات نخواهیم داشت و قیمت ها ثبات گذشته خود رادارند.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه درباره توزیع میوه مورد نیاز مردم برای ایام پایانی سال و شب عید نیز گفت: تدابیرلازم توسط مسئولین استانی اتخاذ شده به نحوی که تا کنون 1200 تن پرتقال و 700 تن سیب درختی توسط مباشرینی که سازمان صنعت، معدن و تجارت انتخاب کرده خریداری شده است و اکنون نیز در سردخانه های استان نگهداری می شود تا در پایان سال بین همشهریان کرمانشاهی عرضه شود.

اسماعیلی در پایان ابراز داشت: جلسات تنظیم بازار استان کرمانشاه با حضور مسئولین استانی، هر 15 روز یکبار برگزار می شود و در این باره نیز هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.