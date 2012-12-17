به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون گذاری که امروز دوشنبه به میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌ها تقدیر شد.

براساس این گزارش در این مراسم توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور به پژوهشگران پویا، پژوهشگران دفتر مطالعات برنامه و بودجه، پژوهشگران دفتر مطالعات زیربنایی، پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی قم و پژوهشگران تلاشگر لوح و تندیس داده شد.

همچنین امروز بعدازظهر از سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رونمایی می‌شود.