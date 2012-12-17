به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صبح امروز دوشنبه 27 آذرماه با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در محل آرشیو ملی ایران برگزار شد.
در این برنامه از نخستین شماره فصلنامه «نامه ایران و اسلام» رونمایی شد که پیششماره این فصلنامه تابستان امسال منتشر شده بود.
کیومرث امیری، سردبیر این فصلنامه در سخنانی با اشاره به انگیزههای مختلف ایرانشناسان از فعالیت در این حوزه گفت: برخی از سئوالات و پاسخ به آنها بدیهی است؛ اینکه مزیت ایرانی بودن چیست؟ آیا در غذاهایش است؟ بله، میتواند این باشد. برخی از ایرانشناسان با خوردن چلوکباب ایرانی عاشق ایران شدهاند.
وی سپس با ذکر مثالی یادآور شد: تنها در لندن طی 5 سال گذشته 27 رستوران ایرانی تاسیس شده است.
امیری ادامه داد: در حال حاضر حدود 5 هزار ایرانشناس در جهان فعالیت دارند، 2 هزار و 300 استاد هم در حوزه زبان و ادبیات فارسی فعالیت میکنند و بعد از انقلاب اسلامی تعداد قابل توجهی پژوهشگر در زمینه انقلاب اسلامی ظهور کردهاند.
سردبیر فصلنامه «نامه ایران و اسلام» اضافه کرد: در مجموع حدود 7 هزار ایرانشناس آکادمیک،360 ایرانشناس ژورنالیست در جهان وجود دارد، به عنوان مثال تنها در روزنامه واشنگتن پست 30 نفر متخصص ایرانشناسی فعالیت میکنند و در نشریه گاردین 17 نفر.
امیری خاطرنشان کرد: سئوالی که برای یک ایران شناس خارجی که با فرهنگ و پیشفرضهای دیگر به ایران نگاه میکند و میشنود که 5 میلیون ایرانی در خارج از این کشور در صدر مجامع علمی فعالیت میکنند، این است که این نبوغ از کجا میآید؟
هر ایرانی یک ژن هوشمند دارد
وی خود به این سئوال پاسخ گفت و تاکید کرد: هر ایرانی یک ژن هوشمند دارد که اگر شرایط فراهم باشد، میدرخشد.
در ادامه این برنامه مهدینژاد معاون پژوهشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری با گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه به نظرات رهبری در این مورد استناد کرد و گفت: منظور از وحدت حوزه و دانشگاه این است که در دانشگاه با اینکه علم تولید میشود، کار غیردینی انجام نمی شود.
وی افزود: دانشگاههای ما پیش از انقلاب نسخهبرداری ناقصی از دانشگاههای غربی بود آنها اساسا تفکرشان این بود که سیستمی را ایجاد کنند که بتواند یک سامانه سازگارکننده فرهنگ بومی و اسلامی با فرهنگ غرب باشد حتی انقلاب فرهنگی هم باعث نشد که ما شاهد یک تحول اساسی در این رویکرد باشیم.
معاون پژوهشی وزیر علوم، اقدامات صورت گرفته در حوزه پژوهش را در کتابخانه ملی ایران مثبت ارزیابی و بر حمایت از این اقدامات تاکید کرد.
مهدینژاد همچنین به برگزاری جشنواره محمد (ص) پیامبر صلح و رحمت در کتابخانه ملی اشاره کرد و خطاب به هتاکان پیامبر(ص) که به گفته او دست پرورده نظام سلطه هستند، گفت: این استدلال قرآن که که مدعیان را به مبارزه می طلبید، امروز هم پابرجاست؛ شما اگر می توانید یک سوره مانند یکی از سورههای قرآن بیاورید.
در انتهای این برنامه از نخستین شماره فصلنامه «نامه ایران و اسلام» و نیز قرآن هوشمند بصیر رونمایی شد.
